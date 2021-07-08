Akbank’ta son durum nedir? Akbank’tan açıklama geldi mi? Akbank düzeldi mi? İşte Akbank son dakika mağdur olanlar için açıklama…

Akbank son durum açıklaması yaptı. Akbank'ta neredeyse üç gündür teknik bir arıza yaşanıyor. Mobil bankacılık, ATM ve kredi kartı sistemleri çöken Akbank yüzünden binlerce kişi mağdur oldu. Akbank'tan hiçbir şekilde hizmet alamayan müşterilerin söylemleri oldukça sert oldu. Akbank resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bunun üzerine kullanıcılar Akbank'ta son durum ne? Akbank düzeldi mi? Akbank açıklama yaptı mı? Sorularını yöneltti. İşte Akbank'tan son dakika arıza açıklaması…





AKBANK'TAN SON DAKİKA ARIZA AÇIKLAMASI



AKBANK DÜZELDİ Mİ?



KOMİSYONLAR İADE EDİLECEK, MAĞDURİYET GİDERİLECEK



Akbank Twitter hesabı üzerinden teknik arızadan kaynaklanan sorunun u sabah çözüldüğünü açıkladı. Bankada internet ve mobilin devreye girmesi üzerine kanallar yeniden hizmete başladı. Akbank'ın gece saatlerinde yaptığı son dakika arıza açıklamasında, kanalların titizlikle incelendiği açıklandı.Akbank'ta yaşanan arıza nedeniyle binlerce kişi mağdur olurken, bu sabah arıza düzeltildi. Bunun üzerine müşteriler “Akbank müşteri mağduriyeti açıklaması” konusunu oldukça merak etti. Banka paylaştığı açıklamada tüm mağduriyetlerin giderileceğini açıkladı. Akbank açıklamasında 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilere öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet vereceğini söyledi.Akbank, internet şifresini giren müşterilerine yönelik bilgilendirme yayınladı. Açıklamada Ekstre ödemesi 06.07.2021 veya 07.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerinin son ödeme tarihlerinin 08.07.2021 tarihine uzatıldığı belirtildi.Kredi taksit tarihi 06/07/2021 - 07/07/2021 olan bireysel kredilerde ödeme yapılamaması sebebiyle ilgili günler için işleyen gecikme faizinin de iade edileceği belirtildi.Kredi taksit ya da vadesini ödemeyenlere yansıtılan faiz miktarı ise geri alınacak. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart ile yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecek.açıklamasının ardından müşteriler rahat bir nefes aldı. Akbank yüzünden mağdur olan vatandaşlar ise bankanın yolunu tuttu.