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2021 Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? Bedelli Askerliğe Yüzde Kaç Zam Geldi?

2021 Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? Bedelli Askerliğe Yüzde Kaç Zam Geldi?

2019 yılında kalıcı hale getirilen bedelli askerlik her yıl enflasyon oranına göre zamlanıyor! Altı ayda bir artış gösteren bedelli askerlik ücreti 2021 Temmuz ayı itibariyle yeni den fiyatlandırdı. Çeşitli sebeplerden dolayı bedelli askerlik yapmak isteyenler için 2021 bedelli askerlik ücreti açıklandı! İşte bedelli askerlik haberi bekleyenler için 2021 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerliğe yüzde kaç zam geldi?

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:47
2021 Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? Bedelli Askerliğe Yüzde Kaç Zam Geldi?

Askerlik süresini kısaltmak isteyenler için bedelli askerlik 2019 yılında kalıcı hale getirildi! 2019 yılından itibaren kalıcı hale getirilmiş olan bedelli askerlik ücretleri her altı ayda bir çeşitli faktörlere bakarak yenileniyor. Altı ayda bir artan bedelli askerlik ücretleri açıklandı! 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? sorusunu soran kişilere cevap gecikmedi! İşte 2021 bedelli askerlik ücretleri


2021 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?


20219 yılında çıkarılmış olan kanun ile bedelli askerlik resmiyet kazandı! Çalışma hayatına atılan kişilerin uzun süre askerlik yaparak işlerini kaybetmemeleri için ortaya koyulan bedelli askerlik her geçen yıl daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Peki, altı ayda bir fiyatında yükseltme olan 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Temmuz ayı verileri doğrultusunda 2021 bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 TL'ye çıkarıldı. 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? sorusunu soran kişilere resmi cevap verildi. 2021 bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 TL olacak.

2021 Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? Bedelli Askerliğe Yüzde Kaç Zam Geldi?


Bedelli Askerliğe Yüzde Kaç Zam Geldi?


Bedelli askerlik yasasının çıkarılmasının ardından her altı aylık süreçte bedelli askerliğe zam getirildi. 2018 yılında 15 bin tl olan bedelli askerlik 2021 yılı bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 TL'ye çıkarıldı. Peki, bedelli askerliğe yüzde kaç zam geldi?

2018''den bu yana dönem dönem zam gerçekleştirilen bedelli askerlik yüzde 38 zamlandı.

Yıllara Göre Bedelli Askerlik Tutarları


2011 yılı bedelli askerlik fiyatı 30.000

2014 yılı bedelli askerlik fiyatı 18.000

2018 yılı bedelli askerlik fiyatı 15.000

2019 yılı bedelli askerlik fiyatı 31.343

2019 Yılı temmuz-aralık ayları arasında bedelli askerlik fiyatı 33.230

2020 Ocak – Haziran ayları bedelli askerlik fiyatı 35.054 TL

2020 Temmuz – Aralık ayları bedelli askerlik fiyatı 37.070 TL

2021 Ocak - Haziran ayları bedelli askerlik fiyatı 39.788 TL

2021 Temmuz - Aralıkayları bedelli askerlik fiyatı 43.150 TL



2021 bedelli askerlik ücreti yapılan açıklamaların ardından resmiyet kazandı. Bedelli askerlik gerçekleştirmek isteyen kişiler bu ücretleri ödeyerek kısa dönem askerlik yapabilecek.

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