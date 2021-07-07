2021 Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? Bedelli Askerliğe Yüzde Kaç Zam Geldi?

Askerlik süresini kısaltmak isteyenler için bedelli askerlik 2019 yılında kalıcı hale getirildi! 2019 yılından itibaren kalıcı hale getirilmiş olan bedelli askerlik ücretleri her altı ayda bir çeşitli faktörlere bakarak yenileniyor. Altı ayda bir artan bedelli askerlik ücretleri açıklandı! 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? sorusunu soran kişilere cevap gecikmedi! İşte 2021 bedelli askerlik ücretleri…



2021 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?





Bedelli Askerliğe Yüzde Kaç Zam Geldi?

Yıllara Göre Bedelli Askerlik Tutarları



20219 yılında çıkarılmış olan kanun ile bedelli askerlik resmiyet kazandı! Çalışma hayatına atılan kişilerin uzun süre askerlik yaparak işlerini kaybetmemeleri için ortaya koyulan bedelli askerlik her geçen yıl daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Peki, altı ayda bir fiyatında yükseltme olanTemmuz ayı verileri doğrultusunda 2021 bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 TL'ye çıkarıldı. 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? sorusunu soran kişilere resmi cevap verildi. 2021 bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 TL olacak.Bedelli askerlik yasasının çıkarılmasının ardından her altı aylık süreçte bedelli askerliğe zam getirildi. 2018 yılında 15 bin tl olan bedelli askerlik 2021 yılı bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 TL'ye çıkarıldı. Peki,2018''den bu yana dönem dönem zam gerçekleştirilen bedelli askerlik yüzde 38 zamlandı.2011 yılı bedelli askerlik fiyatı 30.0002014 yılı bedelli askerlik fiyatı 18.0002018 yılı bedelli askerlik fiyatı 15.0002019 yılı bedelli askerlik fiyatı 31.3432019 Yılı temmuz-aralık ayları arasında bedelli askerlik fiyatı 33.2302020 Ocak – Haziran ayları bedelli askerlik fiyatı 35.054 TL2020 Temmuz – Aralık ayları bedelli askerlik fiyatı 37.070 TL2021 Ocak - Haziran ayları bedelli askerlik fiyatı 39.788 TL2021 Temmuz - Aralıkayları bedelli askerlik fiyatı 43.150 TLyapılan açıklamaların ardından resmiyet kazandı. Bedelli askerlik gerçekleştirmek isteyen kişiler bu ücretleri ödeyerek kısa dönem askerlik yapabilecek.