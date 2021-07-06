USD (Alış - Satış) : 8,65 - 8,67 EURO (Alış - Satış) : 10,26 - 10,27
 
Ana Sayfa
Güncel
Süper hücre nedir? Süper hücre yağışları ne anlama gelir? Süper hücre nasıl oluşur?

Süper hücre nedir? Süper hücre yağışları ne anlama gelir? Süper hücre nasıl oluşur?

İstanbul’da ‘süper hücre yağışları’ olacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. Peki süper hücre nedir? Süper hücre yağışı nasıl oluşur? Süper hücre yağışı ne anlama gelir? İşte yanıtı…

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 13:58
Süper hücre nedir? Süper hücre yağışları ne anlama gelir? Süper hücre nasıl oluşur?

Süper hücre yağışları için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı verilmişti. 6 Temmuz'da İstanbul'da ‘süper hücre' yağışları nedeniyle şiddetli sağanak ve rüzgar beklendiği belirtilmişti. Meteorolojinin yaptığı açıklama sonrası ‘süper hücre' yeniden gündeme geldi. Çoğu kişi ‘süper hücre' yağışlarını ne olduğunu anlamaya çalıştı. İnternette en çok araştırılan konular arasında “Süper hücre nedir? Süper hücre yağışları neden olur? Süper hücre yağışı neden oluşur?” soruları yer aldı. Sizler için süper hücrenin etkilerini yazdık.

SÜPER HÜCRE NEDİR?


Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların aşırı olduğu kuvvetli bir oraj biçimidir. Süper hücreler, uygun ortam oluştuğunda dünyanın her yerinde meydana gelebilir. Amerika'nın geniş düzlüklerinde çok fazla görülen süper hücre, Arjantin, Uruguay ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde de rastlanır.

Orajın dört alt sınıfından biri olan süper hücre, en az görülendir. Süper hücre az yağışlı, klasik, bol yağışlı olmak üzere üçe ayrılır.


süper hücre nedir

AZ YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE


Az yağışlı süper hücre genelde nem oranının az olduğu yaz sezonunda görülür. Az yağışlı süper hücreler dolu yağışlarıyla ünlüdür. Bazen hiç yağmur yağmaz ve kocaman dolu görülür. Az yağışlı süper hücrelerde hortum diğerlerine oranla daha azdır. Zira hava daha düşük nem oranına sahip olduğu için yağışla beraber buharlaşmadan kaynaklanan ısı kaybı aşağı yönlü hava akımlarının gelişmesini sağlar. Bu nedenle oluşan hortumlar daha kısa sürer.

KLASİK SÜPER HÜCRE


Klasik süper hücre, süper hücrenin saf bir formu olarak adlandırılır. Saat yönünün tersine doğru rüzgar eser ve radarda virgül görünümlü Hook Echo adı verilen fırtına biçimidir. En şiddeti hortumlar bu fırtınada oluşur ve nem oranına bağlı olarak farklı boyutlarda olabilir.

süper hücre nedir

BOL YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE


Bol yağışlı süper hücre ise hava kütlesinin taşıdığı su miktarının olduğu koşullarda meydana gelir. Çok yoğun yağışlara neden olan bu süper hücrede görüş mesafesi oldukça düşer.

SÜPER HÜCRENİN ETKİLERİ


Süper hücreleri büyük çapta dolu ve doğrusal rüzgar ile gelir. Bu nedenle çevrede çok fazla zarara, tahribata ve hasara yol açabilir. Süper hücreler hayatı afet düzeyinde olumsuz etkileyebilir. Süper hücrenin şiddeti çok olursa ağaçlara, hayvanlara, bitkilere ve insanlara ciddi oranda zarar verebilir. Ağaçlar kırılabilir, kuşlar telef olabilir, sera dışında tarla bitki ve meyve-sebzelerini zedeleyebilir.

Süper hücre yağışlarında oluşan iri taneli dolular evlerin dış cephelerine zarar verebilir. Ayrıca insanlar vücutlarını koruyamazsa hayati tehlikeye bile yol açabilir. Arabaların kaportalarında göçükler ve pençelerde ciddi çatlama ve kırılmalar oluşabilir. Bunun önüne geçmek için arabaların üzeri örtülmeli ve sağlam olmayan bölgelerde bulunulmamalıdır.

UruguaySüper Hücre NedirSüper Hücre Nasıl OluşurSüper Hücre Yağışları NedirSüper Hücre Etkileri

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a