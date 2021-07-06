Süper hücre nedir? Süper hücre yağışları ne anlama gelir? Süper hücre nasıl oluşur?

Süper hücre yağışları için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı verilmişti. 6 Temmuz'da İstanbul'da ‘süper hücre' yağışları nedeniyle şiddetli sağanak ve rüzgar beklendiği belirtilmişti. Meteorolojinin yaptığı açıklama sonrası ‘süper hücre' yeniden gündeme geldi. Çoğu kişi ‘süper hücre' yağışlarını ne olduğunu anlamaya çalıştı. İnternette en çok araştırılan konular arasında “Süper hücre nedir? Süper hücre yağışları neden olur? Süper hücre yağışı neden oluşur?” soruları yer aldı. Sizler için süper hücrenin etkilerini yazdık.





SÜPER HÜCRE NEDİR?



AZ YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE



KLASİK SÜPER HÜCRE



BOL YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE



SÜPER HÜCRENİN ETKİLERİ

