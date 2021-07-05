Yaz Kur’an kursları ne zaman açılıyor? Yaz Kur’an kursları bugün açıldı mı? Yaz Kur’an kursu kayırları nasıl yapılır?

Yaz Kur’an kurslarının başlama tarihi, vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Yaz Kur’an kurslarının başlama tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Kurslara katılmak isteyen hem çocuk hem de yetişkinler “Yaz Kur’an kursları başladı mı? Yaz Kur’an kursları ne zaman açılacak?” sorularını araştırıyor. Yüz yüze eğitimin sona ermesiyle gündeme gelen Yaz Kur’an kursları pandemi kuralları göz önünde bulundurularak yapılacak. Peki yaz Kur’an kursları açıldı mı? Yaz Kur’an kursları ne zaman başlıyor? Yaz Kur’an kurslarına nasıl kayıt yaptırılır? Sizler için tüm soruları yanıtladık.





YAZ KUR’AN KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2021?



YAZ KUR’AN KURSLARI İÇİN NASIL KAYIT YAPTIRILIR?



KUR’AN KURSLARI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?



YAZ KUR’AN KURSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



YAZ KUR’AN KURSLARINDA SALGIN REHBERİ



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre yaz Kur’an kursları 5 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.Yaz Kur’an kursları için başvurular Diyanet’in internet sitesi üzerinden yapılacak. Ancak 21 Haziran “” Temmuz tarihleri arasında cami ve kurslara da başvuru yapılabilecek.4-9 yaş grubundaki öğrenciler Yaz Kur’an kurslarına en yakınlarındaki kurs üzerinden yüz yüze ders alacak. 10-15 yaş arası öğrenciler ise tercihen yüz yüze ya da internet üzerinden ders alabilecek. Dersler isteğe bağlı olarak çevrimiçi de yapılabilecek. Yine 16-22 yaş arası öğrenciler ise eğitimlerini sadece çevrimiçi alabilecek. Ayrıca Kur’an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli öğrenciler de başvuru yapabilecek.Yaz Kur’an kursları için bulunan tek şart yaştır. Yaz Kur’an kurslarından ders alabilecek öğrencilerin yaş aralığı 4-22 olmalıdır.Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur’an kurslarında alınacak tedbirleri de açıkladı. Pandemi nedeniyle Kur’an kursları için ‘Kovid-19 Salgın Rehberi’ hazırlandı. İşte bu kapsamda alınan tedbirler:-Öğrencilerin her gün kurslarda ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar sağlık kurumuna yönlendirilecek.-18 yaş üstü olan öğrenciler bizzat kendileri, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" adı altında dilekçe vermeleri gerekecek.-Dersler birleşik sınıflarla yapılmayacak. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecek.-Kur'an-ı Kerim, kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak ve öğrenciler arası malzeme alışverişine izin verilmeyecek.-Teneffüslerde ders ortamları mutlaka havalandırılacak.-Kurs binası, sınıf ve cami/mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacak.-Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacak. Ayrıca, kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve temizliği sağlanacak.