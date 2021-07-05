Ukrayna'dan dünyaya mesaj: Türkiye sayesinde sorunu çözdük!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe ilişkin, ihtiyaçları olan silahları birçok ülkeden alamadıklarını ve içinde bulundukları bu krizi Türkiye gibi birkaç ülkeyle beraber çözdüklerini açıkladı.



"KİMSE BUNA İNANMIYORDU"



NATO sürecine de değinen Kuleba, "Ukrayna, NATO'nun bir üyesi olacak ancak zamana ihtiyaç var. NATO üyesi olana kadar etrafımızı diğer ülkelerle çevirmeliyiz. Dünyadaki bazı önemli ülkeler farklı siyasi sebeplerden dolayı bizlere silah satışını reddetti. Bu sert bir gerçek. Ancak Türkiye, ABD ve İngiltere gibi ülkelerle anlaşarak askeri ve teknik alandaki sorunlarımızı bu şekilde çözdük. Kimse buna inanmıyordu ancak bu şekilde Ukrayna'yı NATO'nun geniş imkanlar programıyla birleştirdik" ifadelerini kullandı.



"BAYRAKTARLARI BEKLİYORUZ"



Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'den sipariş verdikleri insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin teslimatını beklediklerini, bu araçları kullanacak Ukraynalı ekibin ise Türkiye'de eğitimlerinin yakın zamanda biteceğini duyurmuştu.



TÜRK SİHA'LARI ÇOK İYİ



Bakan Kuleba, 2 hafta önce katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda, "Türk SİHA'ları çok iyi. Çünkü Türkiye, Rusya'nın baskısına boyun eğmedi. Türkiye kendisine saygı duyan ve diğer ülkeler tarafından saygı duyulan bir ülke. Biz, iki taraf için iyi bir anlaşma yaptık." ifadeleriyle övmüştü.



"SİHA'LAR RUSYA'YI CAYDIRMAK İÇİN GEREKLİ"



Türk SİHA'larının, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde kullanılıp kullanılmamasına ilişkin şöyle:



"SİHA'lar Rusya'yı caydırmak için gerekli. Öyle ki Rusya, Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir saldırı veya gerilime yol açmayı planlamadan önce iki kez düşünmeli. Bu sadece SİHA'lar için değil Ukrayna'nın satın aldığı her türlü askeri ekipman için geçerli. Ama tabii ki Rusya bizimle büyük çaplı bir askeri çatışmaya girerse veya bize saldırırsa o zaman SİHA'ları kendimizi savunmak için Ukrayna'nın her bölgesinde kullanacağız."