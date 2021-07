Türk SİHA'ları dünya gündeminde! Fransız senatörler hükümete örnek gösterdi...

Türkiye'de üretilen SİHA'ların Libya, Suriye ve son olarak işgal altındaki Dağlık Karabağ'da sağladığı başarı, dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.



Bu durumun son yansıması Fransa Senatosu'nda görülürken, senatörler ülke güvenliği konusunda İHA filosunu genişletme çağrısında bulundu.



Senato Savunma Komitesi'nin sunduğu, 'İHA Savaşına Hazırlanmak' başlıklı raporda, '2019'dan bu yana bu alanda ilerleme kaydettik. Silahlı kuvvetlerin de 2025 yılına kadar binlerce askeri İHA'ya sahip olması bekleniyor.' denildi.





Kısa sürede İHA ve SİHA'larla adından söz ettiren Türkiye, insansız araçların birçok ülkeye ihracını gerçekleştirmeyi başardı.Raporda, Fransa 'nın, Türkiye gibi, 'ucuz insansız hava araçlarının üretimine ve ihracatına başlamasının gerekliliği' vurgulandı.Türkiye'nin insansız hava araçlarının kullanıldığı alanlara dikkat çekilen raporda, şunlar kaydedildi:'2020'de Dağlık Karabağ'daki savaş, Eylül 2019'da Libya 'daki çatışmalar ve Mart 2020'de Suriye 'deki Türk harekatı da dahil olmak üzere son zamanlardaki birçok çatışma, insansız hava araçlarının yoğun kullanımına sahne oldu.'Ayrıca, gelecek çatışmalarda İHA'ların daha yoğun bir şekilde kullanılacağına işaret edilen raporda, artan İHA kullanımı karşısında Fransa 'nın savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiği görüşü paylaşıldı.Türkiye, insansız hava araçları teknolojisindeki başarısıyla göz dolduruyor. Suriye ve son olarak Dağlık Karabağ'ın işgalci Ermenistan güçlerinden geri alınmasında büyük paya sahip olan SİHA'lar için birçok ülke satın alma seçeneğini değerlendiriyor.Halihazırda Katar, Azerbaycan ve son olarak Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya tarafından satın alınan SİHA'larla yakından ilgilenen ülkeler arasında Letonya Macaristan ve Romanya da bulunuyor. Macaristan 'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Rus basınından Sputnik'e yaptığı açıklamada Bayraktar TB2'leri değerlendirdi.'Bu konuda şu anda net bir plan yok.' diyen Matis, görüşmelerin sürdüğünü ve en uygun olanı seçmeye hazır olduklarını kaydetti.Matis, 'Sadece İHA/SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde.' ifadesini kullandı.Daha önce Macar basınında çıkan haberlerde, Türk savunma sanayisinin kaydettiği ilerleme okurlara aktarılarak, 'Türkiye'nin başka ülkeleri zengin etmek yerine kendi bağımsız savunma teknolojisini geliştirdiği' vurgulanmıştı.''Türkiye kendi savaş uçağını, uçak gemisini, zırhlı araçlarını geliştiriyor ve bu arada ürettiği İHA'lar da çok iyi işler çıkarıyor.'' denilmişti.Bayraktar TB2 SİHA'ları, Dağlık Karabağ'da Ermeni Ordusu'nu, Libya 'da Hafter'i, Suriyede terör örgütü PKK'yı dağıttı. Dünyayı kıskandırdı. Peşpeşe tam 6 ülke ordusuna kattı. Son olarak Polonya 24 adet satın aldı. Almanya ve İngiltere de kendi savunma gücüne katmak için hemen düğmeye bastı. Tunus , Katar, Azerbaycan Fas, Almanya Kazakistan ve Malezya Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı 'SİHA alanında deha.' şeklinde tanımladı.Song, Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) 'Savaş Teknolojileri' başlığıyla yayınlanan programda, Bayraktar'ı Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs 'a benzeterek, 'SİHA konusunda Türkiye'de bu alanda bir deha ortaya çıktı.Bu, Selçuk Bayraktar. Türkiye'de insansız hava araçlarının babası. Bayraktar'ın SİHA savaşındaki konumu, Steve Jobs 'un akıllı telefon teknolojisindeki konumu gibi.' dedi.Song Yiçang ayrıca, 'Jobs'un Apple ile telefon alanına girmesi ve sonrasında akıllı telefon teknolojisinde ilk sıraya yerleşmesine benziyor.' değerlendirmesini de yaptı.Çinli yazar programda, Bayraktar'ın öz geçmişine ilişkin de bilgi vererek, ABD'deki eğitimi sırasında SİHA'ların yazılım ve elektroniği konularında uzmanlaştığını, daha sonra ülkesine döndüğünü anımsattı.Yazar Song'un 'A Lonely Queen of the North', 'The Empires On the Sea', 'Flames on the Sea' ve 'Sailing to the Deep Ocean' adlı kitapları bulunuyor.İHA'lara karşı korunma sağlamak için 'Parade' adlı programı devreye alan Fransa Savunma Bakanlığı, programa 11 yılda 350 milyon euro ayırmayı planlıyor.Bununla birlikte 2025 yılına kadar sadece 70 milyon euroluk bütçenin ayrılacak olmasının senatörler arasında endişeye yol açtığı belirtiliyor.