Türk SİHA'ları dünya gündeminde! Fransız senatörler hükümete örnek gösterdi...

Ukrayna başta olmak üzere Dağlık Karabağ ve Libya'daki başarılarından sonra Türk SİHA'ları diğer ülkelerin de göz bebeği hale geldi. Fransız senatörler SİHA'lar için Türkiye'yi işaret ederek, hükümete ihracata başlamaları için vurgu yaptı.