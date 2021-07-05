PKK propagandası yapmışlardı! AYM'den Özgür Gündem hakkında flaş karar...

Terör örgütü PKK propagandası yapan Özgür Gündem gazetesi, 2016 yılında kapatılmıştı. Gazete avukatlarının kapatma kararı sonrası Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuru karara bağlandı.



ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN TERÖR PROPAGANDASINA AKLAMA

ÇALIŞANLARINA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİZ CEZASI

ÖZGÜR GÜNDEM'İN PKK YANLISI MANŞETLERİ

Yüksek Mahkeme, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük manşetleri atan Özgür Gündem için hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, gazete için “ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine” hükmetti.Terör propagandası yaptığı için kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yöneticilerinin yargılandığı davada geçtiğimiz şubat ayında karar çıkmıştı.Mahkeme heyeti, sanık gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile sorumlu yazı işleri müdürü sanık İnan Kızılkaya ve genel yayın yönetmeni sanık Eren Keskin'e 'Yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vermişti.Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasının gerekçeli kararında, gazetenin PKK yanlısı haberlerine ve manşetlerine yer verilmişti.Gazete, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), silahlı terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü mücadeleyi hedef almıştı. 'TSK'nin operasyonlarda hukuk dışına çıktığı', 'sivillere bilerek zarar verdiği' şeklinde iftira niteliğinde yayınlar yapmıştı.