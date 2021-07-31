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Fethiye'deki yangında sabotaj şüphesi: Belediye Başkanı'ndan flaş sözler

Fethiye'deki yangında sabotaj şüphesi: Belediye Başkanı'ndan flaş sözler

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını söndürüldü. "Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" diyen Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenini ve gözaltı olup olmadığını sorması üzerine de "İlk amacımız söndürmek." dedi. Öte yandan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:29
Fethiye'deki yangında sabotaj şüphesi: Belediye Başkanı'ndan flaş sözler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU"


Orman yangını çıktığını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor. Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

FETHİYE-ÖLÜDENİZ KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI


Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması için Fethiye-Ölüdeniz karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, özel araçların geçişine izin verilmiyor.

Söndürme çalışmalarını koordine eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk amaçlarının yangının yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

"Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" diyen Fırat, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenini ve gözaltı olup olmadığını sorması üzerine de "İlk amacımız söndürmek." dedi.


SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUZ

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da yangının oteller ve yerleşim yerlerinden uzak olduğunu kaydetti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Başkan Karaca, Türkiye'nin 66 noktasında orman yangınlarının devam ettiğini belirterek, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Oteller bölgesinde yangın kontrol altına alındı. Alevler Kayaköy mahallesine doğru ilerliyor. Gece olmasından dolayı helikopterlerin müdahale etmesi mümkün değil. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.


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