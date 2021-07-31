Ankara'da otel yangını! Mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'ndaki bir otelin çatı katından alevler yükselmeye başladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.



MAHSUR KALAN VATANDAŞ KURTARILDI Bu arada otelin 7. katında mahsur kalan Bilal Duran, uzatılan merdivenle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle GMK Bulvarı trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.