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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'dan mültecilere yönelik zam tepkisi!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'dan mültecilere yönelik zam tepkisi!

AK Parti Bolu Milletvekili Avukat Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapma kararına sert tepki gösterdi. Özcan'ın kendi evinde 2 yabancı uyruklu kişiyi çalıştırdığını söyleyen Aydın, Bolu Belediye Başkanı'nın faşist ve ırkçı söylemlerini bir anne olarak kabul etmediğini belirtti. Aydın "Bir tas çorbaya, bir yudum suya muhtaç etmek faşizminde ötesindedir" ifadelerini kullandı..

Güncel / 27 Temmuz 2021 Salı 19:42
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'dan mültecilere yönelik zam tepkisi!

AK Parti Bolu Milletvekili Avukat Arzu Aydın; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

AYDIN: "BOLU BELEDİYE BAŞKANI 2 YABANCI UYRUKLU KİŞİYİ EVİNDE ÇALIŞTIRMIŞTIR"

Arzu Aydın; Tanju Özcan'ın faşist ve ırkçı söylemleriyle gündeme geldiğini belirterek, "Kendi evinde sadece Fas uyruklu değil aynı zamanda 8 yaşında evladı olan başka bir göçmen 'kadıncağızı' da çalıştırdığı bizim değil, kendisinin ve yakınlarının söylemidir. Bu minvalde Bolu Belediye Başkanı 2 yabancı uyruklu kişiyi evinde çalıştırmıştır" dedi.

"FAŞİST VE IRKÇI…"

Arzu Aydın, şunları söyledi:

"Köroğlu'nun diyarı, Tabiatın Kalbi Bolu'muzu faşist ve ırkçı söylemleriyle gündeme getiren Bolu Belediye Başkanı'nı şiddetle kınıyorum. Uluslararası anlaşmalara, anayasayamıza ve mevzuata aykırı bu ayrıştırıcı söylemleri en başta bir anne olarak kabul etmemiz mümkün değildir."

"DİKTATÖRCE TUTUM…

"Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana en az 29 bin çocuk yetim veya öksüz kalmışken, bir tas çorbaya, bir yudum suya muhtaç etmek faşizminde ötesindedir. Üstelik karar organının Belediye Meclisi olduğu bir yönetimde kendince açıklamalarda bulunmak diktatörce bir tutumdur."

KENDİ EVİNDE 2 YABANCI UYRUKLU KİŞİYİ ÇALIŞTIRMIŞ

"Kendi evinde sadece Fas uyruklu değil aynı zamanda 8 yaşında evladı olan başka bir göçmen 'kadıncağızı' da çalıştırdığı bizim değil, kendisinin ve yakınlarının söylemidir. Bu minvalde Bolu Belediye Başkanı 2 yabancı uyruklu kişiyi evinde çalıştırmıştır."

ŞOV MALZEMESİ HALİNE GETİRDİ

"CHP Genel Merkezi ve ilde bulunan parti teşkilatları dahi bu tür faşist söylemleri kabul etmezken, Aylan bebeğin o vicdanları sızlatan görüntüsünü bir çırpıda unutturmaya çalışarak bunu bir şov malzemesi haline getiren bu şahsın algı yönetme hezeyanlarını reddediyorum."

BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKAMADILAR

"Bolu Belediye Başkanı, seçildiğinden bu yana bir çivi dahi çakamadığından hem ilimizin hem de ülkemizin gündemini ayı ve geyik heykeli, gazoz muhabbetleri ve koronavirüsten etkilenen yaşlılara hakaretleriyle meşgul etmektedir. Bu konuda bunlardan biridir."

PEYGAMBER EFENDİMİZİ ÖRNEK GÖSTERDİ

"Peygamber Efendimizin insan haklarının nüvelerini ortaya koyduğu Veda Hutbesi'nde dediği gibi beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Maalesef kendisinin bunu anlama ve algılama kabiliyeti yoktur."

"Öyle yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'i öpmekle elbette bunları öğrenemeyeceği aşikardır. Çünkü Hucurat Suresi 10. ayet açıkça Müslümanlar ancak kardeştir demektedir. Basının önüne gelince ayetlerle sosyal demokrat olduğunu iddia eden bu şahsı milletimize ve Allah'a havale ediyorum."


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