Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklama: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.



'VATAN, BAYRAK, ASİL MİLLET SİZDEN GÖREV BEKLİYOR'



Sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile görüşen Akar, talimatlar verdi. Sahadaki son duruma ilişkin bilgi aktaran birlik komutanları da 'Verilecek her göreve hazırız' ifadesini kullandı. Akar da birlik komutanlarının moral ve motivasyonlarının yüksekliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının büyük başarılar sağladığını, büyük kahramanlık örnekleri sergilediğini aktaran Akar, 'Hiçbir şey bitmedi. Artan şiddet ve tempoda görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Vatan, bayrak, asil millet sizden görev bekliyor. Canımızı dişimize takacak, sonuna kadar götürüp nihai noktaya bunu taşıyacağız' diye konuştu.



'BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE ULUSLARARASI ARENADA ÖZNE HALİNE GELDİ'



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin artık uluslararası arenada bir özne haline geldiğini ifade eden Akar, etki ve ilgi alanları ile sorumluluklarının da arttığını söyledi.



'ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ'



Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, denizde ve havada her türlü mücadeleyi yaparak ülkesinin ve milletinin güvenliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını tahkim ettiğini, Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için çalıştığını belirten Akar, 'Bir taraftan terörle mücadele ediyor diğer taraftan sınırlarımızın ötesindeki dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bir taraftan Ege, Akdeniz başta olmak üzere denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi korurken diğer taraftan yoğun şekilde eğitimlerimizi ve tatbikatlarımızı icra ediyoruz. Bunların yanı sıra BM, NATO, AB, AGİT ve diğer ikili anlaşmalarla ortaya çıkan durumlar çerçevesinde de barışı destekleme harekatı gibi çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

