Seda Sayan'dan flaş karar!

Alişan'ın menajeri ve kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle genç yaşta vefat ederek hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu.



Önceki gün son yolculuğuna uğurlanan Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Seda Sayan, bu durumdan etkilendiğini belirterek konserlerini erteledi.



"İÇİMDEN GELMİYOR"



Snob Magazin'e açıklama yapan bir çocuk annesi Sayan, "İçimden gelmiyor. Fazla etkilendim. Bodrum'dayım. Misafirlerim var. Sadece onları yemeğe götürüyorum. Hassas davranıyorum" diye konuştu.



"ÜZÜNTÜMÜ İFADE EDEBİLECEK DURUMDA DEĞİLİM"



Sayan, Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve üzüntüsünü "Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim. Allah'ım sabır, metanet versin. Başınız sağolsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Alişan'ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı, üzerine nurlar yağsın" sözleriyle ifade etmişti.



ALİŞAN VE DEMET AKALIN'IN YERİNE GELDİ



Seda Sayan, geçtiğimiz ay Demet Akalın ile Alişan'ın Star TV'de sabah sunduğu programının yerine gelmişti. Sayan, Akalın ve Alişan'ı işinden ettiği iddiası nedeniyle, eleştirilmişti. Sayan'ın sahnelerin yoğun olduğu bu dönemde böyle bir karar alması da takdir topladı.



KARDEŞİNİ KAYBETTİ



Alişan'ın yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalanan ve değerlerinin düşmesinin ardından entübe edilen 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. İki çocuk babası Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



"SELÇUK GİTME"



Selçuk Tektaş için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın feryadı yürekleri yaktı. Cenaze namazının ardından tabutun araca konulduğunu gören Merve Tektaş, "Selçuk ne olur gitme" diyerek feryat etti.



Ayakta durmakta güçlük çeken Alişan ise ardeşine veda ederken gözyaşlarına boğuldu. Selçuk Tektaş, cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.



"ARTIK DÖRT ÇOCUĞUM VAR"



Ünlü şarkıcı, vefat eden kardeşinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Alişan, "Abim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım.. Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık...



Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah..." ifadelerini kullandı.