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Böyle rezalet görülmedi! Ekmek hamuruyla top oynadı!

Böyle rezalet görülmedi! Ekmek hamuruyla top oynadı!

Van'ın Erciş ilçesinde ekmek fırınında çekilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Videodaki kişinin ekmek hamuru ile mide bulandırıcı hareketler yaptığı sırada videoyu çeken kişinin "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" sözleri şoke etti. Sosyal medyada binlerce yorum yapılan görüntülerdeki fırın ve çalışanları için harekete geçilmesi talep edildi.

Yaşam / 2 Temmuz 2021 Cuma 10:22
Böyle rezalet görülmedi! Ekmek hamuruyla top oynadı!

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamuru ile yaptığı yakışıksız hareketler görüldü.

HAMURA TEKME ATTI

Hijyen kurallarının yok sayıldığı videoda, fırın çalışanlarının ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı, hamurun bir tavana bir yere atıldığı görülüyor. Videoyu çeken kişinin bir ara 'Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak' dediği duyuluyor.

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Videoya yorum yapan insanlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.

Van ErcişEkmek Hamuruna TekmeEkmek Hamuru

 
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