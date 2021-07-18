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Başkan Erdoğan'ın KKTC'deki müjdesi ne olacak? Doğalgaz, SİHA üssü, deniz üssü...

Başkan Erdoğan'ın KKTC'deki müjdesi ne olacak? Doğalgaz, SİHA üssü, deniz üssü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz’daki KKTC ziyareti için müjde açıklayacağını söylemişti. Erdoğan’ın açıklamasının ardından tüm gözler 20 Temmuz’a çevrildi. Kıbrıs Türk halkı büyük merakla beklerken müjde ile ilgili kulislerde 5 konu öne çıkıyor. İşte detaylar…

Güncel / 18 Temmuz 2021 Pazar 11:30
Başkan Erdoğan'ın KKTC'deki müjdesi ne olacak? Doğalgaz, SİHA üssü, deniz üssü...

Kıbrıs Türk halkı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerinde Lefkoşa'da vereceği müjdelere kilitlendi. Rum-Yunan ikilisi ve AB'nin endişeyle, BM'nin ise merakla beklediği müjdelerle ilgili 5 senaryo konuşuluyor, ilk sırada Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişki başlatması yer alıyor.

Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli ve TBMM'den bir heyetle yarın 2 günlük Kıbrıs ziyaretine başlıyor. Erdoğan, biri KKTC Meclisi'nde, diğeri 20 Temmuz törenlerinde tüm dünyaya Kıbrıs'la ilgili açıklamalar yapacak. Yetkililer, müjdelerle ilgili ser verip sır vermezken, 5 senaryoya üzerinde duruluyor:

1) AZERBAYCAN'LA DİPLOMATİK İLİŞKİ

Erdoğan'ın 'Uzun süredir hazırlıklarımız sürüyor' dediği en önemli müjdenin, Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişki kurma kararı alması olabileceği konuşuluyor. Azerbaycan Meclisi dostluk grubundan 5 milletvekilinin Lefkoşa'da 3 gündür temaslarda bulunması, bu ihtimali güçlendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini kabulünde 'Tek millet 3 devletiz' ifadelerini kullandı. Böyle bir adım, Türk tarafının BM'ye sunduğu, 'Kıbrıs'ta iki devletli çözüm' formülüne de fiili destek olacak.

2) RUMLARA 'MARAŞ'A DÖNÜN' ÇAĞRISI

Erdoğan, kasım ayında ziyaret ettiği, açılım süreci devam eden Maraş kentine ikinci ziyaretini gerçekleştirecek, millet bahçesi ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi (Vakıflar Cami) açılışını yapacak. Rum yönetimi ve Atina, Erdoğan'ın Maraş'ın mülkü bulunan Rumları, KKTC'de kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurarak, 'Evlerinize dönün' çağrısı yapmasından endişe ediyor. Erdoğan'ın çağrısıyla KKTC hükümeti kentin bir bölümünü askeri bölge statüsünden çıkaracak. AB ve BM'ye bir dizi şikâyette bulunan Rum-Yunan ikilisi korkuyor, çünkü kentte mülkü bulunan çok sayıda Rum 'Türk yönetimi altına girmeye' hazır.

3) GEÇİTKALE'YE DAİMİ SİHA ÜSSÜ

Başkan Erdoğan, 1974'ten sonra Türk savaş uçaklarının inmesi için yapılan ancak aradan geçen yıllarda atıl kalan Geçitkale askeri üssünü daimi SİHA üssüne dönüştürülebilir. Geçitkale'ye ilk SİHA, 2019 Aralık ayında inmişti. Türk SİHA'ları, Muğla Dalaman'dan havalanarak KKTC'yi iniş noktası olarak kullanıyor.

4) GAZİMAĞUSA'YA DENİZ ÜSSÜ

Başkan Erdoğan, KKTC'nin Gazimağusa kenti yakınlarına Türk donanmasının kullanacağı yeni bir deniz üssü inşa edileceğini açıklayabilir. Günümüzde Türk savaş gemileri, Gazimağusa limanına yanaşıyor. Limandaki askeri bölgenin kentin 40 kilometre doğusuna İskele bölgesine taşınması ve karargâh haline getirilmesi yönünde planlar mevcut.

5) DOĞALGAZ MÜJDESİ

Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs açıklarında doğalgaz müjdesi açıklayabileceği de konuşulanlar arasında. Türk sondaj ve sismik gemileri geçen yıl Kıbrıs açıklarında bir dizi sondaj ve sismik inceleme yapmıştı.

Başkan Erdoğan'ın yarın öğleden sonra başlayacak Kıbrıs ziyaretinde programı yoğun. Erdoğan yarın KKTC Meclisi'nde tarihi müjde konuşmasını yaptıktan sonra Girne'de 1974'te Türk ordusunun çıkarma yaptığı koyda törene de katılacak. 50 sandalyeli Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nde ana muhalefetteki 12 milletvekiline sahip Cumhuriyetçi Türk Partisi ile 3 vekile sahip Toplumcu Demokrasi Partisi, Erdoğan'ın konuşma yapacağı oturumu boykot etme kararı aldı. Erdoğan, 20 Temmuz törenlerinin başlayacağı salı günü Bayram Namazı'nı Lefkoşa'da kılacak, ardından tören alanında halka seslenerek, mesajlar verecek. Erdoğan bir dizi açılış ve temel atma törenine de katılacak.

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