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Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu!

Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu!

MİT'in operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın "Silahlı terör örgütü kurma" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 17:07
Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu!

MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'ya 'Silahlı Terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başkan Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir" ifadeleriyle duyurmuştu.

Erdoğan'ın, Kabine Toplantısında açıkladığı FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, başarılı bir operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen ve 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığı alan İnandı'nın FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olduğu, 2017'ye kadar Kırgızistan imamlığı, 2017 sonrasında ise Orta Asya Genel Sorumlusu olduğu, bu kapsamda ise, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan ülkelerinden sorumlu üst düzey yönetici olduğu tespit edilmişti.


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