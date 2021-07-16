İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz paylaşımı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, #TürkiyeGeçilmez etiketi ile 15 Temmuz destanını anlatan bir video paylaştı. Videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden "Kardan Aydınlık" şiirine de yer verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 5 yıl geçti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 15 Temmuz destanı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
'BİR SABAH GELECEK KARDAN AYDINLIK'
#TürkiyeGeçilmez etiketi ile paylaşılan videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Abdurrahim Karakoç'un şiiri 'Kardan Aydınlık' şiirine yer verildi. Altun, tweetinde 'Cümle şehitlerin omuzlarında, Bir sabah gelecek kardan aydınlık...' ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
'Cümle şehitlerin omuzlarında,— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 15, 2021
Bir sabah gelecek kardan aydınlık...'#TürkiyeGeçilmez pic.twitter.com/NZ1k5np3AY