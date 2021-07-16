Askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerlerine nereden bakılır? İşte askerlik yerleri sorgulama e-Devlet…

“Askerlik yerleri açıklandı mı?” sorusu tüm askerlik başvurusu yapanlar tarafından merak ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerleri için 2021 Ağustos sınıflandırma dönemi duyurusu önceki gün yapmıştı. Askerlik yerleri internet ortamı üzerinden duyurulacaktı. Ağustos askerlik yerleri açıklandı. Askerlik sürecine ilişkin netlik isteyen vatandaşlar “Askerlik yerleri sorgulama, askerlik yerlerine nereden bakılır?” gibi konuları araştırıyor. Sizler için 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranına nasıl ulaşabileceğinizi yazdık.





ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?



ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI



için beklenen açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. MSB sosyal medya hesabından askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada askerlik yerleri sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden ulaşılabileceği söylendi.ni öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulama ekranına geçebilir. Adaylar bireysel şifreleri sayesinde e-Devlete girerek kolayca askerlik yerini öğrenebilir. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Duyurular ya da arama kısmından askerlik yerleri sorgulama ekranı yazarak girebilirsiniz.vesorusunun yanıtı bu şekildedir. Daha fazla bilgiye e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.