Kilis Tava Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kilis Tava Tarifi

Yeni sezon çekimleriyle Türkiye'nin en sevilen yemek programı olan MasterChef dün akşam yayınlanan bölümünde seyirciyi hayran bıraktı. Düellolara giren yarışmacılara şefler geleneksel bir lezzet olan Kilis Tava yemeği yaptırdılar. Peki, mutfakların vazgeçilmez lezzeti kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri nelerdir? Kolay Kilis Tava tarifi nasıldır?









Kilis Tava İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?



Kilis Tava Nasıl Yapılır?

yapmak artık çok kolay! Birkaç püf nokta ve malzeme kalitesine dikkat ederekisteyen herkes lezzetli yemekler yapabilir. İşte kilis tava için gerekli malzemeler;• 500 gram kuzu kıyma• 1 adet soğan (ince kıyılmış)• 2 adet domates (ince kıyılmış)• 4 adet yeşilbiber (ince kıyılmış)• 1 adet biber (ince kıyılmış)• 1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)• 2 yemek kaşığı sıvı yağ• 2 diş sarımsak• 1 yemek kaşığı biber salçası• 1 yemek kaşığı domates salçası• 1,5 çay kaşığı tuz• 1 çay kaşığı karabiber• 1 çay kaşığı kimyon• 2 adet patlıcanMasterchef ekranlarında kilis tava yemeğinin yapılması üzerine pek çok kişiden kilis tava nasıl yapılır sorusu gelmiştir. Kilis tavanın nasıl yapıldığını merak eden kişiler için hazırlanan• Kıymayı derin bir kaba alın ve patlıcan hariç tüm malzemeleri kıymanın üzerine ekleyim.• Kabın içerisindeki tüm malzemeler birbirine karışana kadar karıştırın.• Yoğrulan kıymayı kapalı bir kap içerisine aldıktan sonra 1 saat kadar buzdolabında dilendirin.• İnce ve uzun olarak dilimlenen patlıcanları tuzlu suda beklettikten sonra kutulayın.• Tepsi ya da borcam alarak dibini yağlayın ardından dilimlenmiş ve tuzlu suda bekletilmiş patlıcanları dizin.• Patlıcanların üzerine tuz gezdirin ve buzlukta beklettiğiniz harcı patlıcanların üzerine düzgün bir şekilde yayın.• Kıymayı üçgen porsiyonlara ayırarak bıçakla kesin ve biber, domateslerle süsleyin.• Önceden ısıtılan 180 derece fırında 30 dakika pişirdikten sonra kilis tava servise hazırdır.Masterchef kilis tava tarihi bu şekilde yapılmaktadır.sorusunu soran ya da evde kolay kilis tava tarifi arayan kişiler bu tarif ile lezzetli kilis tavalar yapabilir.