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BM'den 'Myanmar'da milyonlarca insan aç kalacak' açıklaması!

BM'den 'Myanmar'da milyonlarca insan aç kalacak' açıklaması!

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki mevcut siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalmasının beklendiğini açıkladı.

Dünya / 13 Temmuz 2021 Salı 22:36
BM'den 'Myanmar'da milyonlarca insan aç kalacak' açıklaması!

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Myanmar'da gıda güvensizliğinin keskin bir şekilde artmasıyla milyonlarca insanın önümüzdeki 6 ay içinde aç kalması bekleniyor" dedi.

Haq, sahada görev yapan BM uzmanlarının, ülkede devam eden siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın insanların gıda güvenliği üzerindeki etkisinden endişe duyduklarını aktararak, BM'nin bölgedeki ortaklarıyla acil gıda dağıtımıyla bu sorunu çözmeye çalıştığını dile getirdi.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.


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