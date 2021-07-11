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EURO 2020 İtalya İngiltere Maçı Saat Kaçta? EURO 2020 Final Maçı Hangi Kanalda? EURO 2020 Kadroları Açıklandı EURO 2020 Şampiyonu Kim Olacak? EURO 2020 İngiltere Kadrosu

EURO 2020 İtalya İngiltere Maçı Saat Kaçta? EURO 2020 Final Maçı Hangi Kanalda? EURO 2020 Kadroları Açıklandı EURO 2020 Şampiyonu Kim Olacak? EURO 2020 İngiltere Kadrosu

EURO 2020 finaline sayılı saatler kala nefesler tutuldu! Finale adını yazdıran İtalya ve İngiltere EURO 2020 finalistleri olurken ikili arasında gerçekleşecek olan EURO 2020 final maçı seyircinin ilgisini üzerine toplamayı başardı. İki takımın EURO 2020 finaline adını yazdırmasının ardından EURO 2020 final heyecanı başladı! Peki, EURO 2020 Final maçı saat kaçta? İşte EURO 2020 final maçı kadroları

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 10:56
EURO 2020 İtalya İngiltere Maçı Saat Kaçta? EURO 2020 Final Maçı Hangi Kanalda? EURO 2020 Kadroları Açıklandı EURO 2020 Şampiyonu Kim Olacak? EURO 2020 İngiltere Kadrosu

EURO 2020 finaline sayılı saatler kala büyük heyecan başladı! Bir aylık sürenin sonunda EURO 2020 finaline doğru gidilirken taraftarın heyecanı gündeme geldi. EURO 2020 finaline adını yazdıran İtalya ve İngiltere'nin bu akşam oynayacağı maç sonrasında EURO 2020 kazananı belli olacak. Peki, EURO 2020 final maçı saat kaçta? İşte EURO 2020 final maçı kadroları

EURO 2020 Final Maçı Ne Zaman?

EURO 2020 finaline saatler kala EURO 2020 final maçı ne zaman heyecanı başladı! Tüm dünyada futbol severlerin merakla beklediği EURO 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü İtalya ve İngiltere arasında gerçekleşecek.

İtalya İngiltere Maçı Nerede?


EURO 2020 Finaline saatler kala  İtalya İngiltere maçı nerede sorusuna cevap gecikmedi! Milyonlarca taraftarın nefesini tutarak beklediği İtalya İngiltere maçı 11 Temmuz Pazar günü İngiltere Wembley Stadyumu'nda oynanacak.  Peki, taraftarın heyecanla beklediği EURO 2020 final maçı hangi kanalda?

EURO 2020 Final Maçı Hangi Kanalda?


EURO 2020 kazananının kesinleşeceği EURO 2020 final maçı İngiltere ve İtalya arasında gerçekleşecek. 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00 da  İngiltere'de oynanacak olan EURO 2020 final maçı TRT1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

EURO 2020 Final Maçı Saat Kaçta?


İngiltere ve İtalya arasında gerçekleşecek olan  EURO 2020 final karşılaşması 11 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile 22.00'da oynanacak.

EURO 2020 İngiltere Final Kadrosu


Bu akşam Türkiye saatleriyle 22.00 da gerçekleşecek olan EURO 2020 finalinde muhtemel EURO 2020 İngiltere final kadrosu bu şekildedir.

Kaleci: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton)

Defans: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United)

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City).



EURO 2020 İtalya Final Kadrosu


Euro 2020 muhtemel İtalya final kadrosu bu oyuncular arasından seçilecektir. İşte EURO 2020 İtalya final kadrosu

Kaleciler: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Orta saha: Nicolo Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint- Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

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