Elmalı Davası'nda yeni skandal! Anne(!) çocukların adlarını ifşa etti

Elmalı Davası'nda karar sonrası Türkiye olayın ayrıntılarına kitlendi. İki kardeşin cinsel istismara uğraması ve bunu çizdikleri resimlerle anlatması günlerdir herkesi derinden yaraladı. Elmalı Davası'ndaki anne Merve Akman, çocuklarını ifşa etmekten çekinmeyerek psikolog raporlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kendini temize çıkarıp babaanneyi suçlamaya çalışan Akman, çocuklarına ait tüm bilgileri paylaştı.
Antalya'da iki kardeşin cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada, sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepkiler devam ediyor.
Cinsel istismarla suçlandıkları davada 6 ay önce tutuksız yargılanmak üzere serbest bırakılan anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman ilk kez konuştu.
Akman kendisi ve eşi hakkındaki iddiaları reddetti. Çocukların babaannesini suçlayan Akman, iftiraya uğradıklarını öne sürdü.
Akman, 'Psikolog raporlarında her şey ortada. Çocuklarımı babaanneleri uydurma yalanlarla kandırmaya çalışıyor' iddiasında bulundu.