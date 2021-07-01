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Elmalı Davası'nda yeni skandal! Anne(!) çocukların adlarını ifşa etti

Elmalı Davası'nda karar sonrası Türkiye olayın ayrıntılarına kitlendi. İki kardeşin cinsel istismara uğraması ve bunu çizdikleri resimlerle anlatması günlerdir herkesi derinden yaraladı. Elmalı Davası'ndaki anne Merve Akman, çocuklarını ifşa etmekten çekinmeyerek psikolog raporlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kendini temize çıkarıp babaanneyi suçlamaya çalışan Akman, çocuklarına ait tüm bilgileri paylaştı.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:35
Elmalı Davası'nda yeni skandal! Anne(!) çocukların adlarını ifşa etti

Antalya'da iki kardeşin cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada, sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepkiler devam ediyor.

Cinsel istismarla suçlandıkları davada 6 ay önce tutuksız yargılanmak üzere serbest bırakılan anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman ilk kez konuştu.

Akman kendisi ve eşi hakkındaki iddiaları reddetti. Çocukların babaannesini suçlayan Akman, iftiraya uğradıklarını öne sürdü.

Akman, 'Psikolog raporlarında her şey ortada. Çocuklarımı babaanneleri uydurma yalanlarla kandırmaya çalışıyor' iddiasında bulundu.

ANNE ÇOCUKLARIN İSMİNİ İFŞA ETTİ


Merve Akman ayrıca, sosyal medya hesabından çocukların isimlerinin açıkça yer aldığı raporları paylaştı. Akman'ın paylaşımına göre, ifadeler çocuklara ezberletilmiş ve haberlere konu olan resimler özellikle çizdirilmiş.

Sosyal medyada dolan ses kayıtlarının kızına ait olmadığını öne süren Akman, paylaşımında Balıkesir Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli psikoloğun raporuna dikkat çekti.

Akman, 'Raporda internette dolaşan resimlerin nasıl çizildiğini okudunuz mu? Resim çizme pratiği olmayan oğlumun psikologla görüşmeye geldiğinde doğrudan kendi isteği ile resim çizmek istediğini ve şaşırtıcı şekilde kızımın da kendi isteği ile resim çizmek istediğini söylediklerini okudunuz mu?' diye konuştu.

Üvey baba Rahmi Akman da benzer bir savunma yaparak 'Biz çocuklara istismar etmedik kesinlikle doktor raporlarımız vardır adli tıp raporlarımız var' şeklinde konuştu.

BABAANNEDEN AÇIKLAMA


Eski gelini ve kocasının çocukları yönlendirmekle suçladığı babaanne Günay S. ise iddiaların asılsız olduğunu torunlarının hala yaşadıkları travmadan kurtulamadığını söyledi.

Bu konunun aileler üzerinde medyada yer almasını istemediğini, torunlarının etkilendiğini ifade eden Günay S., sürecin avukatlar üzerinden sürdürülmesini istedi.

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