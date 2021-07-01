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Ankara'da katliama hazırlanan 3 terörist yakalandı!

Ankara'da katliama hazırlanan 3 terörist yakalandı!

Bombalı eylem yapmak için Suriye'den Ankara'ya geldiği belirlenen PYD/YPG terör örgütü mensubu 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 19:52
Ankara'da katliama hazırlanan 3 terörist yakalandı!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen Eren Operasyonları ile köşeye sıkışan PKK/KCK – PYD/YPG terör örgütü ülke içinde eylem arayışına girmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Terör örgütü ağır yara almasının ardından yabancı uyruklu kişileri eylemlerde kullanmaya başladıkları belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri profil uzmanı görevlilerinden oluşan Uluslararası Risk Analiz Grupları çalışmalarını artırdı. Yapılan çalışmalar neticesinde Suriye'den Ankara'ya kaçak yollarla giriş yapan 2 araç tespit edilerek operasyon düzenleyerek 10 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan teröristlerden H.H.C.'den bombalı düzeneklere bağlanmak üzere hazır hale getirilmiş 1 cep telefonu ele geçirildi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA FOTOĞRAFLARI TESPİT EDİLDİ

H.H.C. den ele geçen dijital materyallerin TEM Şube Müdürlüğü dijital ve siber inceleme birimince deşifresi neticesinde; H.H.C. ile birlikte M.S. ve A.S. isimli PKK/KCK Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde eğitim aldıklarına ve örgütün sözde özel kuvvetler elbiseleri ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları tespit edildi. M.S. ve A.S. isimli teröristler bulundukları adreslere operasyon düzenleyerek yakalandı. Devam eden siber incelemelerde Suriye'de hazırlanmış patlayıcı maddelere ait fotoğraflar ortaya çıktı.

TERÖRİSTLERİ SORGULAMAK İÇİN ÖZEL EKİP

TEM Şube Müdürlüğünde sorgusu için İstihbarat, TEM ve Bomba İmha uzmanlarından oluşan özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan ifade ve sorgu işlemleri neticesinde H.H.C. isimli terörist ifadesinde; Türkiye bombalı eylem yapmak için girdiğini, daha önce Suriye bölgesinde PKK/KCK Suriye Yapılanması PYD/YPG içerisinde 7 ay M.S. ile birlikte faaliyet gösterdiğini itiraf etti. Çalışmalar derinleştirildikçe; zanlılar terör örgütü için Suriye'de faaliyet gösterdikleri, ideolojik ve silahlı eğitim aldıkları, örgüt için tünel/menfez kazdıkları, H.H.C. nin bomba eğitimi verildikten sonra para da teklif edilerek bombalı eylem için Türkiye'ye gönderildikleri ortaya çıktı. Soruşturmada her bilgi ayrı ayrı ele alan ekipler teröristleri Türkiye'ye girişini sağlayan şüpheliler de yakaladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

PKK/KCK Suriye yapılanması PYD/YPG adına bombalı eyleme teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 terörist H.H.C., M.S., A.S. tutuklanırken diğer üç şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Ülkeye kaçak olarak giren diğer yabancı uyruklu şahıslar ise gerekli işlemler için Göç İdaresine teslim edilirken şüphelilerin soruşturma esnasında teşhis ettiği ve İstihbarat ve TEM görevlilerince deşifre edilen örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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