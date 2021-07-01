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Ak Parti'den 'hayvan hakları koruma kanunu' teklifi!

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal "hayvan hakları koruma kanununun" teklifini bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:20
Ak Parti'den 'hayvan hakları koruma kanunu' teklifi!

K Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin TBMM Başkanlığı'na bugün sunulacağını belirtti.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

'HAYVANLAR BİL MAL OLMAKTAN ÇIKARILIP CANLI STATÜSÜNE GETİRİLİYOR'


Sivil Toplum Kuruluşları, belediyeler ve bakanlıklarla görüşmeler yaptık. Yaptığımız bu düzenlemenin ruhunu, kalbini oluşturan bakış açımız şudur. Hayvanlar bir mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilmektedir. Hayvanlara zarar verme hususundan çıkarılıp, cana zarar verme kapsamına alınarak suç teşkil etmektedir.

CİNSEL İLİŞKİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇ OLARAK DÜZENLENECEK


En büyük temel noktasını bu oluşturmaktadır. Hayvanların sahiplerinin borçlanmasından dolayı haczedilmesi de mal olmaktan çıkarılması ile ortadan kalkmaktadır. Sahipli, sahipsiz hayvan bakışını da kaldırıyoruz. Nesli yok olmakta olan bir hayvanı öldürme, bir hayvan neslini yok etme, işkence yapma, hayvan dövüştürme, cinsel ilişki, kasten öldürme suç olarak düzenlenmektedir.

Hayvana karşı gerçekleştirilen bazı suçlarda sahibi tarafından şikayet hakkı olmasa bile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından süreç takip edilebilecektir. Sahibi tarafından uygulanan durumlarda ise yine Tarım ve Orman Bakanlığı ile adli makamlar süreci takip edecek.

YUNUS PARKLARI YASAKLANIYOR


Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 25 bini aşan belediyelere hayvan barınakları kurma zorunluluğu getirilmektedir. Yunus parklarının işletmesi artık yasaklanıyor.

PETSHOPLARDA KEDİ VE KÖPEK SATIŞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK


Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak. Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek.'

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