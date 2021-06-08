'Müjde' Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti: Hayata geçiyor!

Tıbbi cihaz sektörünün yıllardır savunma sanayi üreticilerinde olduğu gibi bir başkanlık çatısı altında toplanma talebine ilişkin müjde, Mart ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.



Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Reform Paketi'nin önemli maddelerinden biri de Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulması yönündeydi. İlaçtan, tıbbi cihaza kadar sağlık endüstrisiyle ilgili ürünlerin tabi olacağı, Ar-Ge ve tüm teşvik süreçlerinin takip edileceği Başkanlığın kurulumu öncesinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından kapsamlı bir rapor hazırladı.



100'ün üzerinde önerinin yer aldığı raporda, içinde bulunduğumuz salgınlar, krizler ve savaş durumları da göz önünde bulundurularak sağlık endüstrisi ulusal güvenlik açısından değerlendirildi.



Rapor sonrasında, 2020 yılında 1.265 trilyon dolarla ABD'nin tekelinde olan ilaç sanayiye karşı yerli imalatın artırılması ve yerlileştirmesinin sağlanması amacıyla Sağlık Endüstrileri Başkanlığı'nın kurulması için gerekli adımların atılmasına başlanıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mart ayında açıkladığı Ekonomi Reform Paketinde ilaçtan aşıya medikal cihazlardan biyoteknolojik ürünlere kadar pek çok stratejik malzemenin yurt içi imkânlarla rekabetçi bir şekilde geliştirilmesi ve üretilmesi çalışmalarının kurulacak Sağlık Endüstrileri Başkanlığı bünyesinde yürütüleceği müjdesini vermişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tıbbi cihaz sektörünün yıllardır savunma sanayi üreticilerinde olduğu gibi bir başkanlık çatısı altında toplanması talimatıyla Yunus Arıncı Başkanlığı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, sağlık endüstrilerini ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri açısından bütünüyle incelemeye aldı.



100 MADDELİK ÖNERİ



Yapılan çalışmalar sonrasında Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulması öncesinde Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı içerisinde 100 maddelik öneri bulunan rapora ulaşıldı.



Raporda, 2020 yılında Dünya ilaç pazarı 1.265 trilyon dolar, tıbbi cihaz pazarı ise 432 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dünya ilaç pazarının yüzde 40'ı ile tıbbi cihaz pazarının da yüzde 50'sini Amerika Birleşik Devletlerinin tek başına oluşturdu. Türkiye'nin ise gelişmekte olan ilaç pazarları arasında gösterildiği ve dünyada 17. sırada yer aldığı belirtildi.



2019'DA TÜRKİYE'DE SAĞLIĞA 201 MİLYAR LİRA HARCANDI



Türkiye, 2019 yılında sağlığa yaklaşık 201 milyar lira harcadı. Son yıllara bakıldığında sağlık harcamalarının yüzde 45 bandındaki oranın ilaç ve tıbbi cihaz harcamalarının oluşturduğu görüldü. Koronavirüs salgını döneminde, Dünya COVİD-19 aşı pazarı 460 milyon Dolar seviyesine ulaştığı, 2024 yılında 25 milyar dolar, 2030 yılında ise bu rakamın 61 milyar dolar seviyesine çıkacağının ön görüldüğü belirtildi.



SAĞLIK ENDÜSTRİLERİNİN ÖNEMİNİ EKONOMİK GÖSTERGELER ORTAYA KOYDU



Türkiye'nin 2019 yılındaki ilaç ihracatı 1.44 milyar dolar, ithalatı ise 5,26 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 27 oldu.



Bu ekonomik göstergeler yerli imalatın artırılmasını ve yerlileşmenin sağlanmasının, bu sayede dışa bağımlılığın azaltılmasının önemini ortaya koydu. Bunun yanı sıra, salgınlar, krizler, savaş durumları ve pandeminin kurulacak Sağlık Endüstrileri Başkanlığı'nın ulusal güvenlik açısından da önemini bir kez daha gözler önüne serdi.



SAVUNMA SANAYİDE OLDUĞU GİBİ YERLİ VE MİLLİ



Devlet Denetleme Kurulu, yerli ilaç ve tıbbı cihaz sektörünün daha rekabetçi, yenilikçi, sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşturulmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği çalışmada ar-geden klinik araştırmalara, ruhsatlandırma ve pazarlama izinlerinden geri ödemeye kadar tüm aşamalar değerlendirildi.



Düzenlenen raporda, tüm bu konularla ilgili yüzün üzerinde öneri hazırlandı. Bu öneriler doğrultusunda Sağlık Endüstrileri Başkanlığı'nın kurulması amacıyla mevzuat çalışmaları başta olmak üzere sorumlu kurumlarca gerekli adımlar atılmaya başlandığı öğrenildi.