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WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık yöntemi! Hackledikleri hesaplar üstünden ucuza altın satıyorlar!

Dolandırıcılar yine iş başında! Siber suçlular hackledikleri WhatsApp hesapları üzerinden kurbanların arkadaşlarına altın satmaya çalışıyor. Singapur'da ortaya çıkan bu olaydan sonra yetkililer kullanıcıların gerekli güvenlik önlemlerini almalarını söyledi. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Teknoloji / 4 Haziran 2021 Cuma 12:01
WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık yöntemi! Hackledikleri hesaplar üstünden ucuza altın satıyorlar!

WhatsApp, bilgisayar korsanlarının ana hedefleri arasında bulunuyor. Sahte mesajlarla hesapların ele geçirilmesi, cihazları kontrol etmek amacıyla WhatsApp üzerinden yayılan virüsler gibi haberler geçtiğimiz haftalar içinde gündeme gelmişti. Şimdi ise WhatsApp'ın altın dolandırıcılığı için kullanıldığı belirlendi.

The Straits Time'ın haberine göre siber korsanlar, bir WhatsApp hesabını ele geçiriyor. Daha sonra hacklenen hesabın sahibi gibi davranıp, kurbanın arkadaşlarıyla iletişime geçiyorlar. Piyasa fiyatının daha altında olduğunu iddia ettikleri altın külçelerini satmaya çalışıyorlar.

Dolandırıcılar sözde altınların Singapur'daki gümrük noktalarında ele geçirildiğini ve açık artırmaya çıkarıldığı için ucuza satıldığını belirtiyor. Kurbanların altın külçeleri için ödemeleri de banka hesabına yapması isteniyor ve bunun karşılığında da resmi bir fatura, evrak veriliyor. Tabii ki bu evrak da sahte.

Yetkililer yaptığı açıklamada WhatsApp üzerinden gelen olağandışı taleplere karşı kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini ve tanıdık bir kişiden dahi talep mesajı gelmişse o kişileri arayarak bu durumu teyit etmeleri gerektiğini söyledi. Bunu da WhatsApp üzerinden değil, normal bir telefon görüşmesi olarak yapmaları gerektiğini de vurguladı.

Yetkililer ayrıca kullanıcıların WhatsApp'ın iki adımlı doğrulama özelliğini de açmalarını tavsiye etti.

Singapur

 
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