Okullar Ne Zaman Kapanacak? Telafi Eğitimi Zorunlu mu?

Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte okullar online eğitime geçti. Bir buçuk yıldır devam eden online eğitimde artık sona geliniyor. Türkiye geneli için yapılan açıklamada okulların ne zaman kapanacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2 Temmuz'da okulların telafi programına geçeceğini duyurdu. Corona virüs sürecinde eğitimden geri kalan öğrenciler için telafi eğitimi oluşturuldu. Telafi eğitiminin duyurulmasının ardından telafi eğitimi zorunlu mu? sorusu gündeme geldi. Bakanlık tarafından oluşturulan programa katılım zorunlu mu sorusunu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk;



'Aşı ile beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde okulumuzu gerekirse eylülün ilk haftası 5 gün açmak istiyoruz. Koşulların ne getireceğini bilemediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Koşullar başka şekilde gelişirse ona da hazırlığımız var' sözlerini kullandı.





Telafi Eğitimi Zorunlu mu?



Karne Verilecek mi?



Karneler Ne Zaman Verilecek?



Karneler Yüz Yüze mi Verilecek?



Okullar Ne Zaman Açılacak?



Tatil Ne Zaman Başlayacak?



Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?



programının açıklanmasının arından öğrenciler harekete geçti!sorusu gündem oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitiminin zorunlu olmadığını belirtti. Okullar yüz yüze eğitime geçecek mi sorusu üzerine yoğunlaşan Ziya Selçuk, yeni öğretim yılında okullar yüz yüze eğitime geçebilir haberini verdi. Pandemi sürecine bağlı olarak gerçekleştirileceköğrenciler için büyük önem taşıyacak.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi açıklaması yaptı!'Çocuklar ve öğretmenlerle çok vakit geçiren biri olarak söylüyorum, okulların açılması gerçekten çok iyi bir haber. 'Şurada kalmış bir ay neden okulları açıyorsunuz?' diye soruyorlar. O açılan okullardaki çocukların heyecanını görmek lazım. Bu atmosferi yaşamayanların bunu anlaması çok zor. Bunu görünce, 'Bir ay değil, bir saat bile olsa okulu açalım.' diyoruz. Çünkü çocuklar, okullarını çok özlediler. 'İsteyen gelebilir, istemeyen gelmez.' diyoruz ancak çocukların en az yüzde 80'i okula geliyor. En çok ilkokullar geliyor, onu ortaokul ve liseliler takip ediyor.'2020-2021 eğitim yılının tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler yaz tatiline girmek için sabırsızlanıyor. Okulların kapanmasına sayılı günler kalasorusu gündeme geldi. Corona virüs sürecinde dijital karne verilmesi sebebiyle bu dönem de isteyenler dijital karne alacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karne açıklaması gerçekleştirdi.Sorusu üzerine açıklama yapan Selçuk, dileyen 18 Haziran'dan itibaren online karne alabilecek dedi.Eğitim yılında sona gelinirkenk heyecanı başladı. Karnesini almak için heyecanlanan öğrencilere müjde erken geldi! 2 Temmuz 2021 tarihinde tamamlanacak olan eğitim öğretim yılında. Son dakika Ziya Selçuk karne açıklamasında sistemin 18 Haziran'dan itibaren öğrencilere açılacağını duyurdu.2020-2021 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı günler kaldı.Sorusuna Bakan Selçuk'tan açıklama gecikmedi. Karneler online sistem üzerinden verilecek.Pandemi sürecinin seyrine göreSorusunun cevabı verilecek. Bakan Selçuk,Sorusunun ardından pandemi şartlarına uyum sağlamaya çalıştıklarının açıklamasını yaptı.Sorusunu cevaplandırmak için çalışmaların yapıldığını söyledi.2 Temmuz 2021 tarihinde. Öğrenciler 18 Haziran Cuma gününden itibaren karnelerini görebilecek. Ziya Selçuk, sistemde sorun yaşanmaması adına karneleri erken vereceklerini açıkladı.‘‘Karneler erken verilecek!''Pandemi sebebiyle okullar yüz yüze eğitime ara verdi. Bir buçuk yıllık aranın ardından okullardaSorusu gündeme geldi. Öğrencilerin merakla beklediği yüz yüze eğitim haberi henüz açıklanmadı. 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim görecek olan öğrenciler yüz yüze eğitim tarihini merak ediyor. Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusunun cevabı henüz netleşmedi.sorusu ve daha fazlası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalar ile netleşecek. Planlanan eğitim öğretim programına göre yeni dönemde okullar yüz yüze eğitime geçecek.