Elmalı Davası'nda anne ve üvey baba nasıl serbest kaldıı?

Elmalı davası olayında cinsel istismar şüphelisi anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın serbest kalması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cinsel istismar olayında sanıkların serbest kalması sonrası Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerine tepki yağdı. Adli Tıp Raporu'nda cinsel istismarın saptandığı belirtilirken, iki kardeşin çizdikleri resimlerle kan donduran detayları anlattıkları biliniyor. Peki, Elmalı davası olayında anne ve üvey baba nasıl serbest kaldı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu çok çarpıcı bir detaya dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...
'DEVLET VE TOPLUM GÖREVİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR'
A Haber canlı yayınında Elmalı davası olayı ve mahkemenin kararını değerlendiren Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, 'Çocuğun cinsel istismarı ile ilgili olarak biz devlet olarak, toplum olarak bir tutum aldık. Herkes görevini yapmaya çalışıyor. Asıl olan uygulama... ' dedi.
'İŞİN ASIL AKSAYAN YERİNİ KAÇIRIYORUZ'
Hacıbektaşoğlu, çocuklara yönelik cinsel istismar davalarında bazı hakim ve savcıların yaptıkları bir hataya dikkat çekti, bu davada da benzer bir tutum sergilendiğini vurguladı. 'İşin asıl aksayan yerini kaçırıyoruz' diyen Hacıbektaşoğlu şunları söyledi:
'DEFALARCA İFADESİ ALININCA BİR ÇOCUK FARKLI BİR İFADEDE BULUNMUŞ'
Dosyaya tamamen hakim olmamakla birlikte çocukların ifadesi alınmış, daha sonra tahliye ile ilgili ifadeleri tekrar tekrar alındıktan sonra çocuk farklı bir ifadede bulunuyor. Çocuğun yaşı itibarıyla bu beyanda bulunması normal.
En büyük travmayı bundan sonra uzayan yargı sürecinde yaşıyorlar. Bunu da mahkemeler yapıyor. Ben bu yargılamanın hakimini, savcısını bilmiyorum.
Siz 7 ile 9 yaşında çocukları tekrar tekrar dinlerseniz hayatında büyük bir travmaya dönüşür.
'EN BÜYÜK SORUN BU...'
Pınar Hacıbektaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu dosya ile ilgili çocukların tekrar ifadesinin alınması, en büyük sorun bu.
Çocuklardan birinin konunun dışında bir şey söylemesi. Çocuklara farklı farklı, çapraz sorular soruluyor. Çocuklar gördüklerini ifade ederler. Kaç kez ifade alındı, bilmiyorum ama birçok kez mahkemeye çıkarılıyor. Hakim ve savcıların bir empati yapmalarını istiyorum. Siz bütün tereddütleri gidermek istediğiniz zaman kendilerini bir kez ifade edebilen çocuklar var. Bunu unutmayın. Burada bu dosyada en büyük sorun yargılamanın, uygulayıcının yapması gerekeni profesyonel anlamda eğitim almış hakim ve adli tıpçıların az olmasıdır.
ÇOCUKLARIN AVUKATI NE DEDİ?
Çocukların avukatı Yadigar Gedik Toy, 24TV'ye verdiği demeçte şunları söyledi: 'Çizimler doğru, bizler tarafından dosyaya aksettirildi. Adli Tıp Kurumu'nun çocukların istismara uğradığına dair raporu var. Sanıkların bildirdiği tanıkların beyanları birbiriyle çelişkili. Esasen dosyada tutuklamaya yeter delil olduğunu düşünüyoruz. 16 Ekim 2020'de tutuklanan sanıklar, 5 Ocak 2021'de tahliye edildi. Ağır ceza mahkemesi bu süreyi yeterli görerek serbest bıraktı. Çocuklar şu an babaannede kalıyor aynı zamanda da devlet korumasındalar. Çocuklardan birinin velayeti babada, diğerinin velayeti annede. Annede olan velayetle ilgili temsil kayyum atanmasına karar verildi. Davada çocuğu kayyum temsil edecek. Vesayetin babaanneye verilmesi için dava açıldı o devam ediyor. Anne, çocukların yanına gidip gelebilir. Çocukları etkileyip, delil karartması söz konusu olabilir. Anne hakkında kısıtlama kararı yok.
ADLİ TIP RAPORU NE DİYOR?
İstismara maruz bırakılan iki çocuk önce Çocuk İzlem Merkezi'nde, ardından Balıkesir Üniversitesi'nde ve sonra İstanbul Üniversitesi'nde dinlendi.
Avukatın verdiği bilgiye göre Balıkesir Üniversitesi Adli Tıp Raporu'nda, çocukların bizzat yaşamadan bunları anlatamayacakları ve istismara dair anlatımlarının bilişsel düzeyleri ve akıl yaşlarıyla uyumlu olduğu ifade edildi.
Ancak sanık avukatları bu rapora itiraz ederek çocukların bir de İstanbul Üniversitesi Adli Tıp'ta muayene olmasını ve ayrıca istismarı tasvir ettikleri resimleri bir kez daha çizmelerini istedi.
Bu talep kabul edildi, çocuklar İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gitti.
İstanbul Adli Tıp Kurumu ise 'çocukların olay tarihindeki yaşı dikkate alındığında, beyanlarına ana hatlarıyla itibar edilebileceği, cinsel istismar mağduru çocukların maruz kaldığı olayla ilgili psikiyatrik muayenedeki ifadelerinin, anlatımlarının ve tanımlamaların tıbbi açıdan esas olduğu ve çocukların istismara maruz kaldığı' yönünde rapor hazırladı.
Dolayısıyla iki adli tıp raporu da çocukların anlattıklarını doğrulayan raporlardı.
NE OLMUŞTU?
Antalya'nın Elmalı ilçesinde öz anne veüvey babasıyla birlikte yaşayan 6 ve 9 yaşlarındaki iki kardeşin 2019'da cinsel istismara maruz bırakıldığı adli tıp muayenelerinde de tespit edildi. Davada tutuklu yargılanan sanıklar anne Merve A. ve üvey baba
Rahmi A., 5 Ocak 2021'deki üçüncü duruşmada mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kararın ardından Türkiye ayağa kalktı. Çocukların cinsel istismarı çizdiği resimler de ortaya çıktı.
CİNSEL İSTİSMAR OLAYINI REDDEDİYORLAR
Sanıklar savunmalarında suçlamaları reddediyor; çocukların öz baba ve babaanne tarafından 'doldurulduğunu', kendilerine iftira atıldığını savunuyor.
Ayrıca anne Merve A., iddia edilen zaman diliminde cezaevinde olduğunu, zaman zaman görüşe çıktığını ancak o zamanlarda da çocukları istismar etmediğini söylüyor.
Mahkeme heyeti 21 Mayıs'taki son duruşmada, dosyadaki eksiklerin tamamlanmasını talep etti.