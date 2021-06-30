Elmalı Davası'nda anne ve üvey baba nasıl serbest kaldıı?

Antalya'da gerçekleşen Elmalı Davası olayında çıkan karar Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki kardeşin yaşadıkları cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlatmaları gündemi sarstı. Anne ve üvey baba tarafından uygulanan cinsel istismar Adli Tıp Raporu'nda belgelenmesine rağmen Elmalı davası olayında anne ve üvey baba nasıl serbest kaldı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, Elmalı davasında çıkan karar ile ilgili detayları anlattı.