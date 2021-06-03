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Bilim insanlarından yeni koronavirüs araştırması!

Koronavirüs dünyayı kasıp kavururken bilim insanları da çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüse karşı her yıl aşı olunmasına gerek olmayacağı belirtildi. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmaya göre, mRNA aşılarının vücutta antikor seviyesinin azalması durumunda bile koruma sağladığı ortaya konuldu..

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 20:17
Bilim insanlarından yeni koronavirüs araştırması!

Koronavirüse karşı yaklaşık 7 aydır devam eden aşılama çalışmalarında takviye doz konusu tartışılmaya başlarken yapılan araştırmalar, her yıl ek doz aşıya ihtiyaç olmayabileceği açıklamasında bulundu.

Associated Press'in haberinde BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarında kullanılan mRNA teknolojisi antikorun azalmasından sonra da koruma sağladığı açıklandı.

VÜCUTTA ANTİKOR OLMASA BİLE VİRÜSÜ TANIYIP HAREKETE GEÇİYOR

Bu aşılardan sonra oluşan bağışıklık seviyesinin vücutta antikor olmasa bile virüsü tanıyıp harekete geçtiği belirtilirken, ABD'li bilim insanları destekleyici dozlara her yıl ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi.

Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) tavsiyede bulunan bir aşı uzmanı olan Dr. Paul Offit, "Gerçekten yıllık bir takviye aşırına ihtiyacımız olursa şaşırırım" dedi.

Pennsylvania Üniversitesi'nden immünolog John Wherry de, "Bu konuda oldukça iyimserim. Güçlendiricilere olan ihtiyacı göz ardı etmiyorum ancak şimdiye kadarki bağışıklık tepkisi oldukça etkileyici görünüyor" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Aşının sağladığı antikorun zaman içinde azaldığı hatta bittiği belirtilen haberde, her yıl ek doz corona virüs aşısının gerekmeyebileceğinin altı çizilirken, bilim insanları henüz bunu söylemek için erken olduğunu ve bu konuda daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Haberde, her yıl ek doz aşı ihtiyacı oluşmamasının virüsün mutasyonlara uğramamasına da bağlı olduğu bildirilirken bilim dünyasının, yeniden aşılama gerektirecek antikor eşiğini de belirlemesi için de çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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