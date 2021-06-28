Meral Akşener'den garip çıkış! 'O paraları ödemeyeceğiz!'

Muğla'nın Milas ilçesinde esnaf ziyareti yapan İyi Parti Lideri Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kanal İstanbul ile ilgili soruya yanıt veren Akşener, şu sözlerle yanıt verdi:



"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu Kanal İstanbul’la ilgili olarak hem bizim, hem CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun ısrarla, o ihaleye girecek olan şirketlere dair söylediğimiz sözler üzerine; ‘sakın ola ki, bu sistemin içinde yer almayın paranızı ödemeyeceğiz’ diye söylediğimiz sözlere cevap verdi.



Sayın Erdoğan anlaşılıyor ki gelecek ilk seçimde iktidar olamayacaklarını, seçimi kazanamayacaklarını anlamış. Sayın Erdoğan; milleti tehdit etti, ‘söke söke alırlar.’ Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletinin Cumhurbaşkanı mıdır, yoksa tahkim üzerinden Batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin savunucusu mudur, onların avukatı mıdır, anlaşılamamıştır.



O PARALARI ÖDETMEYECEĞİZ!



Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Ben buradan kendi partim adına tekrar söyleyeyim, yerli yabancı tüm şirketlere sesleniyorum. Bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin. Sayın Erdoğan da bunu kabul etmiş görünüyor."



KILIÇDAROĞLU DA ÖDEMEYECEĞİZ DEMİŞTİ!



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduğu takdirde Kanal İstanbul ihalesine girecek şirketlere yönelik "Paralarını ödemeyeceğiz" demişti.



Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Söke söke alırlar" yanıtında bulunmuştu.