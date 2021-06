Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Hizmete alacağımız Türksat 5A uydumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ayında Falcon 9 ile uzaya fırlatmıştık. Uzun bir test çalışması ardından servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan Türksat 5A ile mevcut uydularımızı yedekliyor, yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz.



Uydumuz Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecek. Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. Türksat 5B uydumuzun testleri sürüyor.



Bu uydumuzu yılın son çeyreğinde Falcon 9 ile uzaya göndermek hedefimiz. Faydalı yük kapasitesi tüm uyduların tamamından fazla olacak 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacak. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması açısından önemli olan 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı ön görülmektedir.



Tübitak, Türksat, Aselsan gibi çok sayıda kurum ve kuruluşumuz kapsamında Türksat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına gireceğiz.



Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan üretim biçiminin kökten değişime yol açan bu çağın adı dijital çağdır. Her çağ değişimi gibi bu süreç de dünyada siyasi sosyal ekonomik ve kültürel güç dengelerinin yeniden oluşmasına yol açacaktır. Toprağı ekmek ve makineyi kullanmak insanlık tarihinde nasıl büyük kırılmalara sebep olduysa dijital çağ da benzer sonuçlar doğuracaktır.



Yapay zeka ile çok daha farklı noktaya geçmiştir. Demokrasi dediğimiz olgu bir meydanda toplanan insanların şehrin sorunlarını tartışması ve karara bağlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yöntem belli yaş üzerindeki insanların tamamının seçimlerle içinde yer aldığı temsili demokrasiye dönüştü. Bugün 4 bir yanda 100 binlerce insan dijital altyapı sayesinde anında bir araya gelebiliyor.



3 nesil arasındaki fark 10'larca nesil arasındaki farkla mukayese edilmeyecek durumdadır. Bizim gençliğimizde bugün gerçekleştirdiğimiz işlemleri günlerce, haftalarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. İnsanların birbiriyle iletişimi için ya belli imkan ya da programlara ihtiyaç vardı. Bugün cep telefonu ve üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanlarla iletişime geçmek mümkün.



Ülkeler ve toplumlar arasında ciddi adaletsizlikler söz konusudur. Bireyler dijital çağın her imkanından sonuna kadar kimi yerlerde faydalanıyor. Kimi yerlerde ilkel dönem şartlarında hayata tutunmaya çalışan topluluklar vardı.







Başkan Erdoğan'dan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından notlar;



Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan alanda TV ve haberleşme hizmeti verecek. TV yayıncılık sisteminin gelişmesinde önemli katkılar sunacak. Aslında bir nevi bütün dünyaya bu hizmeti verdiğimiz zaman ticari olarak da buradan bir kazanç sağlayacağız.



5A haberleşme uydumuz 35 yıl hizmet ile yörünge hakkımızı koruyacak. Türksat 5B'nin de tasarım çalışmaları devam ediyor. Türksat 5B'yi de sene sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B yörüngeye girince kapasitemiz artacak.





Aktif uydu sayımız 7'ye çıkacak. Türksat 6A'da çalışmalar devam ediyor. Test aşamaları devam ediyor. 2022'de Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz. Türkiye artık uzayda da kendi uydusu ile temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak.



Sayın Cumhurbaşkanım bizler sizin liderliğinizde ülkemizi şaha kaldıran projelere hizmet ederken, bu projelerle uydu ve uzayda da söz sahibi olacağız.