Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul dünya basınında!

Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü temel atma töreni dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tören alanına helikopterle gelen Başkan Erdoğan vatandaşlar tarafından karşılandı.



Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.



Kanal İstanbul'un temel atma töreni, dünya medyasında da geniş yer buldu. Al Jazeera, Bloomberg, The National, Saudi Gazette, Al Arabiya ve Haaretz gibi gazeteler ve haber siteleri, temel atma törenine geniş yer verdi.



Riyad merkezli televizyon ve haber kalanı Al Arabiya'nın İngilizce servisi, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un yapımında ilk adımı attı. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğini rahatlatacak.'ifadelerini kullandı.







Al Jazeera ise Başkan Erdoğan'ın tarihi açılıştaki sözlerini yazdı ve 'Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz' ifadelerine yer verdi. Haberde, 'Erdoğan, Cumartesi günü Sazlıdere Köprüsü'ndeki çığır açan temel atma töreninde konuştu denildi.



Bloomberg ise 'Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak Kanal İstanbul, 10 yıl önce Erdoğan tarafından 'çılgın proje' olarak adlandırılmıştı.' ifadelerine yer verdi.







The National ise, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü, 'çılgın projesi' dediği Kanal İstanbul'un temelini attı' denildi. Erdoğan'ın Cumartesi günü açılışını yaptığı projenin, 1,2 milyonluk yeni bir kent merkezi yaratacağı vurgulandı.



Saudi Gazette ise 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü, planlanan güzergah üzerinde bir köprünün temellerini atarak yoğun Boğaz Boğazı üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlayan 15 milyar dolarlık bir kanal projesi olan 'Kanal İstanbul'u başlattı.' diye yazdı.



İngilizce yayın yapan Suudi Arabistan merkezli gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul'u İstanbul'un geleceğini kurtaracak bir proje olarak görüyoruz. Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz.' sözlerine yer verildi.



Real America News haber sitesi, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü temel atma töreni haberini 'Kanal İstanbul: Türkiye'nin Avrupa ve Asya'yı birleştirmek istediği iddialı ve tartışmalı proje' başlığıyla verdi.



Haberde, Başkan Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesini 2011 yılında henüz Başbakanken kamuoyuna ilk kez sunduğu ve 'çılgın projesi' olarak tanımladığı aktarıldı



Çin'in en büyük gazetelerinden People's Daily, 'Türk hükümeti Kanal İstanbul projesinin uygulanmasını hızlandırdı' başlığıyla yaptığı haberinde, 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 4 Ocak'ta sosyal medya aracılığıyla Çinli izleyicilerle paylaştığı Kanal İstanbul projesi ile ilgili Çince videoda, dünya deniz ticaretinin en önemli merkezi olan İstanbul'un, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline geleceğini söyledi.' ifadelerine yer vermişti.



Çin'in en büyük gazetelerinden People's Daily, 'Türk hükümeti Kanal İstanbul projesinin uygulanmasını hızlandırdı' başlığıyla yaptığı haberinde, 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 4 Ocak'ta sosyal medya aracılığıyla Çinli izleyicilerle paylaştığı Kanal İstanbul projesi ile ilgili Çince videoda, dünya deniz ticaretinin en önemli merkezi olan İstanbul'un, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline geleceğini söyledi.' ifadelerine yer vermişti.



China Daily gazetesi de Kanal İstanbul projesinden övgü ile bahsederek, Çinli yatırımcıların süreci yakından takip ettikleri vurgulamıştı.





İsrail basınından Haaretz gazetesi, Kanal İstanbul projesinin bölgede büyük etki oluşturacağını aktardı. Gazete, 'Erdoğan'ın Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan ve İstanbul'a hakim bir kanal inşa etme hayalinin gerçekleşmesi bölgeyi değiştirebilir.' görüşünü paylaştı.



Kanal İstanbul projesinin, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği nedeniyle daha önce 1990'larda gündeme geldiği belirtildi. Başkan Erdoğan'ın plan için ekonomik nedenler sunduğu, projenin çıktılarından birinin de istihdam olduğu bildirildi.



Haberde, 'Uzmanlar, kanal trafiğinin ülkeye yılda on milyarlarca dolar kazandıracağını söylüyor. Kanal boyunca oluşan işletmeler, Türk halkına on binlerce yeni imalat ve hizmet işi sağlayacak.' denildi.



Azerbaycan'ın haber sitesi Azernews ise, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile röportaj yaptı ve bakanın, projenin Türk boğazlarını kullanan tüm ülkeler için büyük önem taşıdığı sözlerini manşetine taşıdı.