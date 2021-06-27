Böyle komedi görülmedi! ODA TV’nin gerçek silah diye sunduğu silahlar film setinin silahları çıktı!

ODA TV, 'Oda TV'den çarpıcı fotoğraf! Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' diyerek silahların gerçek olduğu imasında bulunduğu bir haberi manşetine taşıdı. Haberde, 'KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv ulaştı' ifadelerine yer verildi. ODA TV, bu silahların fotoğraflarını paylaşmakla kalmadı, bir de askeri uzmanlara fotoğraflardaki silahları analiz ettirdi.



ODA TV FOTOĞRAFTAKİ SİLAHLARI ASKERİ UZMANLARA ANALİZ ETTİRDİ



Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun önündeki silahların fotoğraflarını askeri uzmanlara inceleten ODA TV'ye askeri uzmanlar fotoğraflarda görünen silahların G3 Piyade Tüfeği, M4 Piyade Tüfeği, AK-47 Kalaşnikov Saldırı Tüfeği olduğunu belirtti.



Basın tarihine kara bir leke olarak geçecek olan haberde ayrıca şu bilgilere yer verildi: 'Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanlar, bir silahın ele alınmadan gerçek olup olmadığının net şekilde tespit edilemeyeceğini belirtirken fotoğrafta yer alan 'özel ayrıntılar' nedeniyle silahların gerçek olduğunu düşündüklerini söyledi'



ODA TV'YE TEPKİ GÖSTERDİ:'FİLM SETİ ORASI. BİZZAT SETİNDE ÇALIŞIYORUM. ASKERİ DANIŞMANLARIMIZIN OLDUĞU FİLM SETİ ÜSTELİK.'



ODA TV'nin bu kadarda olmaz dedirten yalan haberindeki silah fotoğraflarının ise bir film setindeki silahlar olduğu ortaya çıktı. ODA TV'nin yalan haberini paylaşan Mavi Film Yapım'ın set çalışanı Ömer Sevinç sosyal medyadan ODA TV'ye tepki gösterdi.



Sevinç, sosyal medya hesabından ODA TV'ye, 'Türkiye'de habercilik bu işte. Film seti orası. Bizzat setinde çalışıyorum. Askeri danışmanlarımızın olduğu film seti üstelik. Gelip sorsaydınız anlatırdık ama işte. Ayrıca motorumun bagajı gözüküyor hemen siliyorsunuz fotoğrafı izinsiz çekim yapmışsınız' ifadelerini kullandı.



'YURT KAPALI YURT, ORADA 100 KİŞİLİK ÇEKİM EKİBİ VAR'



Bir başka sosyal medya kullanıcısına cevap veren Ömer Sevinç, setle ilgili ayrıntılara da yer verdi. Sevinç, 'Yurt kapalı yurt zaten. Orada 100 kişilik çekim ekibi var. Bir sürü set kamyonu var. Üzerinde projenin ismi yazıyor. Yani sence elinde çayla silah taşıyan birileri olabilir mi? :) Set işçisiyiz hepimiz' diye yorumda bulundu.