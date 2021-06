AB Liderler zirvesinde Suriyeliler için finansman teklifi istemi!

AB liderleri, AB Komisyonundan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.



"TÜRKİYE'NİN DİYALOG HAZIRLIKLARI NOT EDİLDİ"



AB zirvesinde liderlerin, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği bildirildi.



AB İLE TÜRKİYE ARASINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ MESELESİ



AB liderlerinin AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını not ettiği belirtildi.



