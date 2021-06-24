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MHP'li Kılavuz'dan partisini hedef alan firari Can Dündar'a sert sözler!

MİT TIR'larının durdurulması davasında yargılanan firari sanık Can Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP'nin kapatılsın" dedi. Söz konusu paylaşımı Twitter hesabından alıntılayan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Dündar hakkında çok sert ifadeler kullandı. MHP'li vekil, "İradesini emperyalistlere ipotek ettirip Türk'e düşman kesilen, terör örgütü ve uzantıları karşısında demokrasi havarisi kesilip, konu MHP olunca ağzından salyalar akan yabancı servislerin tetikçisi, sütü bozuk satılık" dedi.

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 00:42
MHP'li Kılavuz'dan partisini hedef alan firari Can Dündar'a sert sözler!

İT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, HDP İzmir İl Binasına düzenlenen saldırının faili üzerinden MHP'ye çeşitli ithamlarda bulundu.

"MHP'nin kapatılsın" diyen firari Dündar'a, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'dan sert sözlerle yanıt geldi.

"Yabancı servislerin tetikçisi, sütü bozuk..."

Kılavuz, Dündar'ın sözlerini alıntıladığı paylaşımında, "İradesini emperyalistlere ipotek ettirip Türk’e düşman kesilen, terör örgütü ve uzantıları karşısında demokrasi havarisi kesilip konu MHP olunca ağzından salyalar akan yabancı servislerin tetikçisi, sütü bozuk satılık k**! Elbet bir gün hukuk önünde hesaplaşırız seninle!" ifadelerini kullandı.


MilletvekiliCan Dündar

 
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