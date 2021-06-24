MHP'li Kılavuz'dan partisini hedef alan firari Can Dündar'a sert sözler!

MİT TIR'larının durdurulması davasında yargılanan firari sanık Can Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP'nin kapatılsın" dedi. Söz konusu paylaşımı Twitter hesabından alıntılayan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Dündar hakkında çok sert ifadeler kullandı. MHP'li vekil, "İradesini emperyalistlere ipotek ettirip Türk'e düşman kesilen, terör örgütü ve uzantıları karşısında demokrasi havarisi kesilip, konu MHP olunca ağzından salyalar akan yabancı servislerin tetikçisi, sütü bozuk satılık" dedi.