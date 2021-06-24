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81 ilde eş zamanlı denetim! 1.002 aranan şahıs yakalandı, 96 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan eş zamanlı uygulamada 33 bin 152 iş yeri denetlendi, toplam 711 kişiye adli/idari işlem uygulandı.

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 14:00
81 ilde eş zamanlı denetim! 1.002 aranan şahıs yakalandı, 96 şahıs gözaltına alındı

Ülke genelinde eş zamanlı 47 bin 167 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 1.002 şahıs yakalandı, 96 şahıs gözaltına alındı. 113 bin 59 aracın kontrol edildiği, 33 bin 152 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 583 araç trafikten men edilirken 8 iş yerine idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen ve risk durumunda göre açılmasına izin verilen özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde salgının/bulaşın yayılım hızının kontrol altında tutulmasının devamını sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 23 Haziran 2021 tarihinde "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde 11 bin 716 karma ekip, 246 dedektör köpek ve 47 bin 167 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 1.002 aranan şahıs yakalandı, 96 şahıs gözaltına alındı.

Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları ÖnlemeJandarma Genel KomutanlığıGözaltı

 
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