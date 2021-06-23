Alerjik Astım Nedir? Alerjik Astım Tedavisi

Astım Nedir?





Astım Belirtileri Nelerdir?





Astım Neden Olur?

Alerjik Astım Nedir?





Alerjik Astımın Nedenleri Nelerdir?

Alerjik Astım Belirtileri Nelerdir?



Astım Krizi Kaç Dakika Sürer?



Astım Krizine Ne İyi Gelir?



Astıma İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?



Astım, hava yollarının çevresel faktörlere karşı aşırı duyarlı olmasıdır. Hava yollarında ve mukoza denilen zarda şişme olmasıyla meydana gelmektedir. Bu şişlik zaman içerisinde genişler ve hava akımını engelleyerek solunum sıkıntısını meydana getirir.sorusunu araştıran bireyler de bu yanıt ile karşılaşırlar. Solunum sıkıntısının meydana geldiği zaman dilimi ise asım nöbeti olarak adlandırılmaktadır.Sorusuna cevap bulan adayların bir sonraki sorusu isesorusudur. Hava yollarının tıkanmasının sebep olduğu astım çeşitli belirtilerle kendisini göstermektedir. Oldukça fazla kişide görülen ve genellikle aynı belirtileri gösteren astım hastalığı belirtileri;•Öksürük•Yoğun nefes darlığı•Göğüste tıkanıklık yaşanması•Soluk alıp verme sürecinde meydana gelen ıslık sesi•Göğüste sıkışma hissi•Uykuda meydana gelen öksürükarasında yer almaktadır. Hastalığın belirtilerini yaşayan kişilerin dikkat etmesi gereken nokta astım belirtilerinin astım atakları sırasında ortaya çıkmadığıdır. Astım belirtilerinin teşhise yardımcı olan özellikleri tekrarlayıcı olmaları, gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde ortaya çıkmaları, alerjen maddelere maruz kalınması durumunda tetiklenmeleridir.Astım hastalarıaraştırmasını gerçekleştirirken pek çok cevaba ulaşabilir. Bu durum astımın çeşitli faktörler sebebiyle ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Temelde astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes alımını zorlaştıran kronik rahatsızlıklardan birisidir. Düz kaslar, alerjenler, egzersiz, sıcak ya da soğuk hava gibi tetikleyici faktörlerden kaynaklanabilir. Bu sebeple astım neden olur sorusuna net bir yanıt vermek mümkün değildir.Kadınlarda sıklıkla görülen alerjik astım, bahar aylarında ortaya çıkmaktadır. Bahar aylarında aniden ortaya çıkan ve çeşitli problemlere sebep olan alerjik astım,Sorusunu gündeme getirmektedir. Alerjik astım, alerjik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan ve gelişen astım türüdür.•Ailede astım geçmişi bulunması•Solunum yollarının yüksek oranda toz ve kimyasal maddeye maruz kalması•Toz ve kimyasal maddenin yoğun olduğu mesleğe sahip olmak,•Bebeklik döneminde alerjenlere maruz kalmak,•Annenin hamlelik sürecinde sigara tüketimi,•Sigara dumanına maruz kalmak,•Çocukluk döneminde solunum yolu hastalıkları geçirmekde normal astım belirtileri ile paralellik göstermektedir. Bu belirtilerin görülmesi ve sık sık yaşanması durumunda doktor kontrolünden geçilmesi son derece önemlidir. Alanında uzman doktorların belirlediği alerjik astım belirtileri;•Kuru öksürük krizi yaşanması•Göğüste ağrı•Göğüste baskı•Hırıltılı solunum gerçekleşmesi•Nefes darlığı yaşanmasıAstım ile ilk kez tanışan kişilerkonusunda çeşitli yanlış bilgiler edinmektedir.astım seviyesine ve kişinin bireysel faktörlerine göre değişim göstermektedir. Kimi hastalarda birkaç dakika süren astım krizi kimi hastalarda ise birkaç güne kadar çıkabilmektedir. Bu sebeple astım krizi kaç dakika sürer sorusunun net bir yanıtı verilememektedir.Astım hastalığına sahip olan ya da astım hastası yakını olan kişilersorusunun yanıtını aramaktadır. Astım krizi çeşitli faktörlerden kaynaklanması sebebiyle acil müdahale edilmediği durumlarda ciddi semptomlara sebep olabilir. Bu sebeple astım krizi geçiren birisine ilk olarak nefes alabileceği bir ortam hazırlanmalıdır. Ortamın hazırlanmasının ardından ise acil müdahale ekipleri aranmalıdır. Kriz süresinde solunum yolları tıkanacağı için astım ilaçlarını hastaya ulaştırmak oldukça önemlidir.Düzgün tüketim sağlandığında•Maydanoz•Yoğurt•Süt•Rezene tohumu•Balık•Nane•Portakal suyuOlarak belirtilmiştir.sorusunun cevabını arayan kişiler bu besinleri tüketerek astım seviyesini kontrol altına alabilmektedir.görüldüğünde zaman kaybetmeden doktor kotnrolüne gitmekaçısından oldukça önemlidir.