Rodrigo Duterte, korona aşısı olmayanları hapisle tehdit etti

Dünya genelinde ülkeler, koronavirüs salgınından kurtulmak için yoğun bir aşılama sürecine girdi.



Fakat birçok ülkede aşı olmayı reddeden hatırı sayılır sayıda insan var.



O ülkelerden biri de Filipinler.





'YA AŞI YA HAPİS'

23 BİN CAN KAYBI YAŞANDI