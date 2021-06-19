AK Partili Ravza Kavakcı Kan: 'Özgür Özel Kont Drakula'yı aratmıyor!'





NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi esnasında Malezya'da Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab'ın tercüman olarak görev almıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı tercümanı Fatma Gülham Abusahanab için skandal ifadeler kullanmıştı.



CHP'li Özel başörtülü tercümana ‘vampir' dedi | Video



Özgür Özel, katıldığı programda, 'Cumhuriyetin değerlerine taban tabana zıt. Bazı sembol isimleri vampir gibi hepimizin vergilerinden cumhuriyetin kasasına çökmüşler, vampir gibi kan emiyorlar. Bu da bir tür sistem ile hesaplaşma belli isimleri taltif etme falan, işte bak geçmişte şu işte Ayasofya imamının ailesi, geçmişte işte başörtüsü meselesinin sembol isimlerinden bir tanesi bunları son derece kritik görevlere getirip bir de vampir gibi ülkenin kanını emdirerek cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata da kapılıyor insan' demişti.



KAVAKCI KAN: 'ÖZGÜR ÖZEL KONT DRAKULA'YI ARATMIYOR'



AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan, sosyal medyadan CHP'li Özgür Özel'in bir televizyon kanalında sözlerine cevap vererek, 'Özgür Özel de Türkiye'deki bağnaz, gerici, ayrımcı, köhne, din düşmanı zihniyetin tezahürünün sembol bir ismi olarak Kont Drakula'yı aratmıyor. Kendisi milletin vergilerinden aldığı maaşı hak ediyor mu acaba bu nefret dilini kullanınca? Bitmedi şu had bildirme sevdanız! Yetti!' dedi.



AYVALI: 'BU KADAR UTANMAZLAR'



AK Parti MKYK Y. Üyesi, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı ise sosyal medya hesabından şu şekilde tepki gösterdi:



'Şu açıklama bile hala değişmediklerinin göstergesi. Merve Kavakçı ve kızları yaşadıkları mağduriyete rağmen onlar için hala 'rejim'le problemli isimler... Ne kadar liyakatli olurlarsa olsunlar bir yere getiriliyorlarsa bu 'rejim ile hesaplaşmak' içindir. Bu kadar utanmazlar. Kirli ve antidemokratik geçmişlerinden dolayı hesap vermesi gerekenler Özgür Özel gibiler olduğu halde, mağdur ettiklerinden dişlerinin kirasını istiyorlar. Fail kendileri olduğu halde mağdura vampir yakıştırması yapıyorlar. Bu darbeci vesayet artıkları ile yüzleşmeliyiz.'



İNAN: 'ASIL VAMPİR, MERVE KAVAKÇI GİBİ SEÇİLMİŞ BİR İNSANI MECLİSTEN KOVAN, ALKIŞ TUTAN ZİHNİYETTİR'



AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise sosyal medyadan tepki gösterenlerden oldu. İnan, 'Asıl vampir, Merve Kavakçı gibi seçilmiş bir insanı meclisten kovan, alkış tutan zihniyettir. Zorunuza giden bu insanların liyakatli olmasıdır. Alkış tutan ellerinize en güzel cevabı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye'nin gençleri adına teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.



GÖKSU: 'VAMPİR SENSİN ÖZEL'



İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da tepki gösterenlerdendi. Göksu sosyal medya hesabından 'Başörtülü oldukları için onlarca yıl eğitim, çalışma ve seçilme hakları olmayan, sırf başörtüleri yüzünden zulüm gören insanlarımıza kimin vampirlik yaptığını aziz milletimiz çok iyi biliyor. Vampir Sensin Özel' ifadelerine yer verdi.



'ÖZGÜR ÖZEL, AÇIKÇA İSLAM DÜŞMANLIĞI YAPIYOR'



AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin de tepki göstererek, 'Başörtülü kardeşlerimize 'vampir gibi bu ülkenin kanını emiyorlar' diyen Özgür Özel, açıkça İslam düşmanlığı yapıyor ve bu milletin değerlerini yok sayıyor. Bugün yok saydığınız değerlere sahip insanlar 2023'te size güzel bir cevap verecektir. #VampirSensinÖzel' dedi.



'BİR DEĞERLER MANZUMESİ İÇİNDE KATEGORİZE EDİLEMENİZ İÇİN MECLİS'E BAŞÖRTÜLÜ GİRMİŞ OLMANIZ YETERLİ.'



AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, sosyal medyadan tepkisin dile getirenlerden oldu. Yıldız şunları söyledi: ' 'Cumhuriyetin değerleri ile taban tabana zıt bazı sembol isimler' CHP Grup Başkan Vekili tarafından sembol isim ilan edilmeniz ve bir değerler manzumesi içinde kategorize edilemeniz için Meclis'e başörtülü girmiş olmanız yeterli. İnsanları yetkinliklerine, eğitimlerine, iyi insan olup olmadığına, ülkesini sevip sevmediğine göre değerlendirin. Size uyup uymamasına göre değil. 'Burası devlete meydan okunacak yer değildir' cümlesi devletle milleti karşı karşıya getirdi. Devlet, milleti ile bir bütündür oysaki.'