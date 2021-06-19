24 saatte 1 buçuk milyon dozu geçti!

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala etkisini sürdürüyor. Salgına karşı en güçlü silahımız aşı olurken, Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.







SON 24 SAATTE 1.5 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI



Son günlerde, günlük 1 milyon dozun üstünde aşı yapılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 00:00'a kadar yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)" ifadelerine yer verdi.