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Tuğamiral Aydın Eken intihar etti!

Kocaeli Başiskele ilçesinde yaşayan emekli Tuğamiral Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasıyla yaşamına son verdi. 2019'daki YAŞ'ta görev süresi bir yıl uzatılan ve 2020 yılında emekli edilen Eken, son olarak Gölcük Tersane Komutanı görevini yürütüyordu.

Güncel / 18 Haziran 2021 Cuma 19:01
Tuğamiral Aydın Eken intihar etti!

Olay, öğle saatlerinde, Seymen Mahallesi Anayurt Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi.

BAŞINA DAYADIĞI TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Yaklaşık 8 ay önce emekli olan Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

OTOPSİ İÇİN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Polis ve cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Son olarak Tersane Komutanlığı yapan Aydın Eken'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Eken'in intiharıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN EKEN KİMDİR?

Emekli Tuğamiral Aydın Eken'in görev süresi 2019 yılında yapılan YAŞ'ta (Yüksek Askeri Şura) bir yıl uzatılmıştı. Eken, 2020 YAŞ'ta alınan kararla da emekli edildi.

Emekli Tuğamiral Eken, son olarak Gölcük Tersane Komutanlığı görevini yürüyordu.

PİRİ REİS DENİZALTISI HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ

Emekli Tuğamiral Aydın Eken, 2016 yılında gazetecilere Gölcük Tersanesi'nde yapımı devam eden Piri Reis denizaltısı hakkında bilgi vermişti. Piri Reis denizaltısı 2019 yılının sonlarında ise denize indirilmişti.

CEM GÜRDENİZ TWEET ATTI

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de Eken'in ölümüyle ilgili tweet attı. Gürdeniz şunları yazdı "Değerli meslektaşım, Bahriye'nin mümtaz mühendislerinden (E) Amiral Aydın EKEN'nin vefatını çok büyük teessür ile öğrendim. Üzüntüm çok büyük, donanmaya ve gemi inşa sanayimize emsalsiz katkıları olan Amiralimizin hatırası önünde tazimle eğiliyorum. Sevenlerine ve ailesine taziyelerimi iletiyorum. Ruhu şad, rotası cennet olsun."

Piri Reis

 
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