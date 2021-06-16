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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle bir araya gelirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar!

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Alınan tedbirler sayesinde salgın kontrol altına alınırken, salgına karşı en büyük gücümüz olan aşılama çalışması da tüm hızıyla devam ediyor.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI

Günlük yapılan aşı dozu miktarı her gün artarken dün 1 milyon 240 bin 311 aşı yapıldı ve bu yeni rekor olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir araya geldi. Masada en önemli konu ise 'aşı' oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aşı ile toplumsal bağışıklığa ulaşacağımız zamana az kaldı. Güçlü sağlık alt yapımızı ve halkımızı gösterdiği ilgi ile toplumsal bağışıklığa her geçen gün yaklaşıyoruz. Bugüne kadar toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu. Bu güce güvenin demiştik. Bu gücün sahibi elbet de devletimizdir.

Halkımıza ve sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyor. Güçlü alt yapımızın sağladığı güvenden emin olacaksınız. Yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyor. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum.

Bu yaz salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz olacak. Hepimiz sevdiklerimizle arasındaki mesafeden kurtulacağız. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığının vaka tablolarına yansıyacağını biliyoruz. Vaka sayılarımız düşüyor ancak 80 binden fazla vaka sayımız olduğunu göz ardı edemeyiz. Bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile güvenli hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım.

'SALGIN ENGELLİNİ BU YAZ AŞACAĞIZ'

Mücadelenin yeni ve son aşaması aşı programıdır. Devletimizin gücü ve halkımızın desteği sayesinde salgın engelini bu yaz aşacağız. Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler olduğunu unutmamalıyız. Dünü unutarak yarını inşa edemeyiz.

'KISA SÜREDE AŞINIZI OLUN'

Son sozüm, lütfen en kısa sürede aşınızı olun.

 
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