Haftalık Burç Yorumları: 14-20 Haziran 2021 Burç Yorumları

14-20 Haziran haftası burç yorumları, hem tutulmanın etkisi hem de gezegenlerin konumları sebebiyle zorlu bir hafta olacağının haberini veriyor. Jüpiter'in retroya girmesi ve Satürn-Uranüs açıları tüm burçların zorlanmasına sebep olabilir. Özellikle şans gerektiren konularda beklendiğiniz karşılığı alamayabilir ve tüm hafta boyunca şanssız olduğunuzu düşünebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra otorite figürleriyle ve adaletsizliklerle karşılaşabilirsiniz. İşte 14-20 Haziran 2021 burç yorumları…





Yükselen Koç Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Boğa Burcu Haftalık Yorum



Yükselen İkizler Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Yengeç Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Aslan Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Başak Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Terazi Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Akrep Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Yay Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Oğlak Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Kova Burcu Haftalık Yorum



Yükselen Balık Burcu Haftalık Yorum

