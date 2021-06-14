Haftalık Burç Yorumları: 14-20 Haziran 2021 Burç Yorumları

14-20 Haziran haftası burç yorumları, hem tutulmanın etkisi hem de gezegenlerin konumları sebebiyle zorlu bir hafta olacağının haberini veriyor. Jüpiter'in retroya girmesi ve Satürn-Uranüs açıları tüm burçların zorlanmasına sebep olabilir. Özellikle şans gerektiren konularda beklendiğiniz karşılığı alamayabilir ve tüm hafta boyunca şanssız olduğunuzu düşünebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra otorite figürleriyle ve adaletsizliklerle karşılaşabilirsiniz. İşte 14-20 Haziran 2021 burç yorumları…
Yükselen Koç Burcu Haftalık Yorum
Bu hafta yakın çevre, arkadaşlar ve ilişkilerde problemler yaşayabilirsiniz. Özellikle maddi konular nedeniyle tartışmalar çıkabilir. 14-20 Haziran Koç burcu yorumu
bu hafta iş hayatında üslup ve iletişime dikkat etmelisiniz uyarısını veriyor.
Yükselen Boğa Burcu Haftalık Yorum
14-20 Haziran haftalık burç yorumları
Boğa burçlarına gereksiz ve lüks harcamalara dikkat edilmeli uyarısını veriyor. Hem iş hem özel hayatta aşırı tepkiler ve öfke patlamalarından kaçınmalısınız. Değişim ve yenilenmeye odaklanabilirsiniz. 14-20 Haziran haftalık Boğa burcu yorumu
sabırlı olduğunuzda bu haftanın güzel geçeceği haberini veriyor.
Yükselen İkizler Burcu Haftalık YorumYükselen İkizler
burçları için bu hafta eşitsizlik ve adaletsizlik konuları gündeme gelebilir. Hafta boyunca şikayet etmek yerine pozitif bir bakış açısı edinmeli ve düşünce şeklinizi değiştirebilirsiniz. 14-20 Haziran haftalık burç yorumu
gelecekle ilgili düşünmek ve yeni kararlar almak için ideal bir haftada olduğunuzu gösteriyor.
Yükselen Yengeç Burcu Haftalık YorumHaftalık Yengeç burcu yorumu
bu hafta gökyüzü size güzel imkanlar sunabilir çağrısını yapıyor. İç dünyanıza dönmeli ve değişimi kabullenmelisiniz. Hesapta olmayan harcamalar nedeniyle zorlanabilirsiniz.
Yükselen Aslan Burcu Haftalık Yorum
Yükselen Aslan burcu
, bu hafta maddi olarak zorlanabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde ise egonuzu konuşturmaya dikkat etmelisiniz. 14-20 Haziran 2021 haftalık Aslan burcu yorumu
net kararlar almanın sizi pişmanlığa sürükleyebileceğinin uyarısını veriyor. Bu hafta empati yaparak iletişim kurmak sizi her açıdan
daha mutlu edecektir.
Yükselen Başak Burcu Haftalık Yorum
Yükselen Başak burçları
bu hafta kariyer ve iş hayatında beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilir. Özellikle kararsız kalacağınız durumlar ortaya çıkabilir. Haftalık Başak burcu yorumu
bu hafta aceleci olmamanızın uyarısını veriyor. İkili ilişkilerinizde kaçmak yerine sorunlarınızı çözmeye odaklanabilirsiniz.
Yükselen Terazi Burcu Haftalık Yorum
Yükselen Terazi burcu yorumu
bu hafta aşk hayatınız tüm haftanızı ele geçirebilir uyarısını veriyor. Fevri kararlar vermemeye ve duygularınızla hareket etmemeye çalışmalısınız. 14-20 Haziran haftalık Terazi burcu yorumu
sinirli ve öfkeli hissedebilirsiniz ancak mantığınızı ön planda tutmanız gerekiyor uyarısını yapıyor.
Yükselen Akrep Burcu Haftalık Yorum
Yükselen Akrep burçları bu hafta koşturmaca içerisinde olabilir. 14-20 Haziran haftalık Akrep burcu yorumu
bu hafta aşk ve ikili ilişkilerde yanlış kararların uyarısını veriyor. Sürpriz gelişmeler sizi şaşırtabilir ve doğru kararlar verememenize sebep olabilir. Duygularınızla hareket ederken mantığınızı da unutmamalısınız.
Yükselen Yay Burcu Haftalık YorumYükselen Yay burçları
bu hafta ilişkiler konusunda önemli bir haftadasınız. Yeni kişilerle tanışabilir ya da geçmişinizdeki kişilerle yeniden karşılaşabilirsiniz. 14-20 Haziran 2021 haftalık burç yorumu
gergin ve agresif tutumdan vazgeçmenizin aynı zamanda stres yönetimi gerçekleştirmenizin uyarısını veriyor.
Yükselen Oğlak Burcu Haftalık YorumYükselen Yay burcu yorumu
iş ortamında yanlış anlaşılmalara dikkat çekiyor. Bu hafta dengeli ve mantıklı kararlar almanızda fayda var. Beklenmeyen sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.
Yükselen Kova Burcu Haftalık YorumHaftalık burç yorumu
bu hafta hem ilişkilerinizde hem de maddi durumunuzda beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz sinyalini veriyor. 14-20 Haziran haftasında gizli kapaklı işler önünüze çıkabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.
Yükselen Balık Burcu Haftalık Yorum
Bu hafta gökyüzü ilişkilerinizi zorlayabilir. Sevgilinizle ego savaşına girmek yerine birbirinize ve ilişkinize vakit ayırmayı denemelisiniz. 14-20 Haziran 2021 Balık burcu yorumu
ilişkilerinizde iletişim kurduğunuz sürece sorun yaşamayacaksınız mesajını veriyor.
Astrolog Eda Doğan'ın kaleminden haftalık burç yorumları her hafta Beyaz Gazete'de!