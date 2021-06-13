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İstanbul beklenen büyük depreme ne kadar hazır? CHP'li İBB yeterince hazırlık yaptı mı?

Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için İstanbul büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya kalabilir. Olası büyük İstanbul depremine megakentin yapı stoğu ne kadar dayanıklı? Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor mu? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy merak edilen soruların cevabını açıkladı.

Güncel / 13 Haziran 2021 Pazar 16:57
İstanbul beklenen büyük depreme ne kadar hazır? CHP'li İBB yeterince hazırlık yaptı mı?

Türkiye deprem kuşağında yer alıyor bu nedenle İstanbul da olası büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya...

Ancak gelinen noktada yaklaşık 300 bin konutun acilen dönüşmesi gereken İstanbul'da istenilen seviyeye ulaşılamadı. İstanbul'da yaşanacak muhtemel büyük bir depremde en çok etkilenecek ilçeler, aynı zamanda en yoğun nüfusa sahip olan noktalar...

İşte tam da burada İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu, Büyükşehir Belediye BaşkanI Ekrem İmamoğlu'nun, kentsel dönüşümle ilgili seçim vaatlerini yerine getirmediğini ifade ediyor...

İBB AK Parti Grubunun bir diğer iddiası ise 2018 yılında yapılan bir anlaşma. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla protokol imzalayan İBB Yönetimi, 6 ilçede yaklaşık dört bin bağımsız bölümün dönüşümünü üstlendi. Ancak bu konuda da herhangi bir adım atılmadı.

Uzmanlar, şiddetli depremlerde yapı stoğunun sağlamlığının önemini vurguluyor

Ak Parti

 
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