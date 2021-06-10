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Selçuk Bayraktar'dan Cumhuriyet'e ders gibi sözler: Dalga geçerek bu ülkeye iyilik yapmış olmazsınız!

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan bir haberin başlığını eleştirdi. 'Cumhurbaşkanı yardımcısı uçtu' başlıklı haberi paylaşan Bayraktar, "Yöneticilerimizin teknolojide iddialı hedeflere sahip çıkmasıyla dalga geçerek bu ülkeye iyilik yapmış olmazsınız" dedi.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 11:01
Selçuk Bayraktar'dan Cumhuriyet'e ders gibi sözler: Dalga geçerek bu ülkeye iyilik yapmış olmazsınız!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da kurulan Verimlilik Teknoloji Fuarı'na katıldı.

Fuat Oktay burada yaptığı konuşmasında, artık yapay zeka, otonom araçlar, robotik üretim sistemleri, artırılmış gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi çığır açan yeni ve yenilikçi teknolojilerin insanın hayatının birer gerçeği haline geldiğini ifade etti.

'UÇAN ARAÇLARA GELDİĞİMİZDE ARTIK DÜNYA LİDERLİĞİNE OYNAYACAK BİR TÜRKİYE GÖRECEKSİNİZ'
Konuşmasında ‘uçan arabalardan' söz eden Fuat Oktay, kendileri için elektrikli otomobilin sadece otomobilden ibaret olmadığını ifade ederek şu sözleri dile getirdi:

“Elektronikte, otonomda ve bilişimde sektöre lokomotiflik yapacak ve aynı şekilde gelişmiş olan yan sanayiye lokomotiflik yapacak ayrı bir sektörün ayağa kaldırılması. Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye'nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Yani uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz.”



'CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI UÇTU!' BAŞLIĞI
Cumhuriyet gazetesinin internet servisi ise bu haberi 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı uçtu!' başlığı ile servis etti. Atılan bu başlık sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.


SELÇUK BAYRAKTAR'DAN YANIT: DALGA GEÇEREK BU ÜLKEYE İYİLİK YAPMIŞ OLMAZSINIZ
Cumhuriyet'in bu başlığına bir tepki de BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan geldi.

İlgili haberi Twitter hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar, 'Yöneticilerimizin teknolojide iddialı hedeflere sahip çıkmasıyla dalga geçerek bu ülkeye iyilik yapmış olmazsınız. Sadece bu işlere el atacak gençlerin özgüvenini kırmış olursunuz' dedi.

Selçuk Bayraktar, sözlerinin devamında 'Bugün kullanılan teknolojilerin hepsi, geçmişte birileri için hayal gibi görülen çabalarla gelişti.' ifadesini kullandı



 
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