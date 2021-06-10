İzmir depreminde öldüren ihmal! CHP'li belediye izinsiz tadilata göz yumdu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Ekim'de meydana gelen depremde 115 kişiye mezar olan 9 bina ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 29 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.



Soruşturma kapsamında her apartmanda gerçekleşen eylemler ayrı ayrı ele alınarak 5 ayrı iddianame hazırlandı. 91 saat sonra Ayda G.'nin (4) sağ çıkarıldığı, 36 kişiye mezar olan 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'yla ilgili hazırlanan iddianamenin ayrıntılara ulaşıldı.



BİNA SAHİPLERİ SANIK

Sabah'ın haberine göre, fenni mesul Ali Serdar Bayram, müteahhit Hasan Hüseyin Özkan, inşaat mühendisi Tamer Paker, inşaat teknikeri Durak Kayar, yönetici Alican Alpgündüz'ün tutuklu, apartmanın kentsel dönüşüme sokulmasına ya da güçlendirilmesine karşı çıktı.



Hasarı gizleyen bina sahipleri Ramazan Bulut, İrfan Ayçiçek, Remzi Bulut ve Turgut Öztürk'ün tutuksuz olarak yargılanacağı davada 9 sanığın, "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıla kadar hapisleri istendi.



İddianamede de yer verilen bilirkişi raporuna göre; Rıza Bey Apartmanı, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ile yapım denetimindeki yetersizlikler nedeniyle yıkıldı. 2005'teki 5.9'luk depremde gördüğü hasarın projesiz, izinsiz ve kontrolsüz şekilde tamir edilmesi de tamamen yıkılmasında etkili oldu.



İZİNSİZ TADİLAT

CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin 2012'de hazırladığı "Bina Deprem Riski Değerlendirme Raporu"na göre de 2005 depreminde kolon-kiriş bağlantı noktalarında çatlaklar oluştu.



Bu bölgelerin tamir edildiği, ancak Bayraklı Belediyesi'nden alınan yapı arşiv dosyasında söz konusu tamirle ilgili herhangi bir proje, doküman veya yapı ruhsatına rastlanamadığı belirtildi. Belediye tarafından tespit edilen bu izinsiz tadilatla ilgili de yine herhangi bir idari işleme dair kayıt bulunamadı.



Tamirat, enkazda inceleme yapan 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından da tespit edildi. 2005'teki izinsiz ve kontrolsüz tamiratı yapanların ise Ramazan Bulut ve Süheyla Erdönmez olduğu belirlendi.



Bu tespitin 2012'de Bina Deprem Riski Değerlendirme Raporu ile yapılmış olmasına rağmen, sorumluların belgede imzası bulunan ve bu konuda idari işlem yapmayan Fen İşleri Müdür Vekili Gamze Eraslan, aynı belgede mal sahibi-yönetici olarak gözüken Alican Alpgündüz olduğu tespit edildi.



