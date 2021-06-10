HDPKK'lI Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye sert sözler!

Artı TV'de katıldığı canlı yayında, 2023 yılındaki seçimlere ve partilerine açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP'li Garo Paylan, 'HDP'ye yapılan saldırı, aslında topyekün tüm muhalefete yapılan saldırıdır. Yeterli desteği gördüğümüzü söyleyemem. HDP devre dışı bırakılırsa bütün muhalefet kaybeder.' dedi.



'İYİ PARTİ İLE İTTİFAK OLMAKTAN HAZ DUYMUYORUZ!'



HDP'ye açılan kapatma davasına, muhalefetin gösterdiği tavrı da değerlendiren Paylan, 'Bu kuru kuruya geçiştirilecek bir şey değil. Muhalefette bir cesaret eksikliği var. 'HDP ile beraber misiniz' diye soruyorlar, asıl bizim bunu sormamız lazım. Biz İYİ Parti ve CHP ile olmaktan çok mu haz duyuyoruz. İYİ Parti ile birçok konuda ayrışıyoruz. Ülkeyi bu uçurumun kenarından alma sorumluluğunu hep beraber alalım.' şeklinde konuştu.