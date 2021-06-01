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CHP'li İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın ödül oyunu deşifre oldu!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan'ın, Ekrem İmamoğlu’na ödül verdiği ortaya çıktı.

Güncel / 1 Haziran 2021 Salı 15:37
CHP'li İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın ödül oyunu deşifre oldu!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, 'İBB Dijital Medya A.Ş. Askıda Fatura, Kanal İstanbul ve 23 Nisan filmleri ve şehrimizin dayanışma ağı olan dijital kampanyalarla uluslararası Polaris Awards'tan 4 ödül aldı. Tüm Medya A.Ş. ekibi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum' ifadelerini kullandı.



SAHİBİ NECATİ ÖZKAN
Ekrem İmamoğlu'nun ödül aldığı Polaris Awards ödüllerini tertip eden firmanın, İBB'nin ve İmamoğlu'nun ajans işlerini yürüten kişi Necati Özkan'ın sahibi, kurucusu ve mevcut yönetim kurulu başkanı olduğu Kapital Medya AŞ. olduğu öğrenildi.

KERTİŞÇİ: 'AJANS YAZIYOR, EKREM BEY OYNUYOR'
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Erdem Kertişçi: 'Ödül aldıkları sözde 'uluslararası' derneğin eski başkanı ve yönetim kurulu üyesi kim dersiniz?

Ekrem Bey'in kampanyasını yapan ajansın sahibi Necati Özkan. Ajans yazıyor, Ekrem Bey oynuyor. New York ile yarışan İBB'nin yeni rakibi vasat Bollywood dizileri...'

CESUR: 'KENDİ KENDİLERİNE ÖDÜL VERMİŞLER'
Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur: 'İBB'ye 4 ödül verilmiş olan Polaris Awards ödüllerini tertip eden firma, İBB'nin ve İmamoğlu'nun ajans işlerini yürüten kişi Necati Özkan'ın sahibi, kurucusu ve mevcut yönetim kurulu başkanı olduğu Kapital Medya AŞ.. Kendi kendilerine ödül vermişler.'


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