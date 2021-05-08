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HDP'li Hüda Kaya'dan, 'Türkiye'de camilere saldırı düzenleniyor' algısı

Kaya, İsrail'in kanlı saldırıları üzerinden Türkiye'yi hedef almaya kalktı.

Güncel / 8 Mayıs 2021 Cumartesi 12:15
HDP'li Hüda Kaya'dan, 'Türkiye'de camilere saldırı düzenleniyor' algısı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırılar düzenledi.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaatin hedef alındığı saldırılarda 205 Filistinli yaralandı.

İSRAİL SALDIRILARI ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Türkiye'de iktidar ve muhalefetten birçok isim, İsrail'in zorbalığını şiddetle kınayan açıklamalarda bulundu. Saldırıyla ilgili açıklama yapmayan HDP ve partinin milletvekili Hüda Kaya ise Tel Aviv'in zulmünü siyasete alet etti.

Mescid'i Aksa'da cemaate saldırı haberini paylaşan Kaya, 'Türkiye'yi kıskanıyor' diye yazarak, Türkiye'deki camilere saldırılar düzenlendiği yönünde algı oluşturmaya çalıştı.



MESCİD-İ AKSA'DAKİ SALDIRI
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü.

İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.



YARALI SAYISI 205'E YÜKSELDİ
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısının 205'e yükseldiği bildirildi.

İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayı'ndan yazılı açıklama yapıldı.



SAHRA HASTANESİ KURULDU
Açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.

FilistinİsrailMilletvekili

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