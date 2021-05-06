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Pfizer-BioNTech'ten Tokyo Olimpiyatları için aşı bağışı!

Koronavirüs aşısı üreticisi Pfizer-BioNTech, bir yıl ertelemeli olarak bu yaz düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na aşı bağışlayacak. Resmi açıklamada Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Pfizer - BioNTech arasında mutabakat anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Güncel / 6 Mayıs 2021 Perşembe 19:11
Pfizer-BioNTech'ten Tokyo Olimpiyatları için aşı bağışı!

Koronavirüs pandemisi sebebiyle 2021 yılına ertelenen, bu yaz 23 Temmuz - 8 Ağustos arasında düzenlenecek olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve 24 Ağustos - 5 Eylül arasında düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na katılacak sporcuların aşılanması için Pfizer-BioNTech resmi bağışçı oldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada Pfizer-BioNtech ile mutabakat anlaşmasının imzalandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan IOC Başkanı Thomas Bach; "Bu aşı bağışı ile olimpiyatı daha sağlıklı bir ortamda düzenleme fırsatımız olacak. Tokyo'ya gelecek herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Sporcular ve diğer katılımcılar aşı olarak dünyaya büyük ve güzel bir mesaj verebilirler. Pfizer ve BioNTech'e bu cömert hareket için çok teşekkür ediyorum." dedi.

UĞUR ŞAHİN: TARİHİ BİR FIRSAT

BioNTech'i eşi Özlem Türeci ile birlikte kuran ve CEO'luk görevini yürüten Prof. Dr. Uğur Şahin ise; "Dünyaya 430 milyon doz aşı vermiş olmanın gururunu, olimpiyata katılacak sporculara yardımcı olarak farklı bir noktaya taşıyoruz. Bu işbirliğinden ötürü çok mutluyum. Böylesi zorlu bir dönemden sonra Olimpiyat Oyunları'nın sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi büyük önem taşıyor. Bizim desteğimiz, katılımcıların da aşıya güveniyle dünya genelinde tarihi bir birlik fırsatı doğacaktır." diye konuştu.

UĞUR ERDENER: AŞILANMA ÇOK ÖNEMLİ

IOC'nin bilim ve sağlık kurulu başkanlığını yapan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de bu ortaklıkla ilgili şunları söyledi:

"Dünya genelindeki aşılanmanın önemini her gün gözlemliyoruz. Atletleri ve diğer katılımcıları aşılanmaları yönünde cesaretlendirmeliyiz. Aşılanma yalnızca sizi değil, toplumunuzu da korur."

TÜRKİYE MİLLİ SPORCULARI AŞILAMAYA BAŞLAMIŞTI

Türkiye, 22 Nisan'da alınan kararla olimpiyat oyunlarına gitme hakkı kazanan milli sporculara aşılanmada öncelik tanımıştı.

OLİMPİYATA KAÇ SPORCU KATILIR?

Rio'da düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları'na 14 bin sporcu katılım göstermişti. Kafilelerin bu sayıdan çok daha kalabalık olduğunun altını çizebiliriz. Tokyo Olimpiyat Oyunlarına da yine bu civarda bir sporcunun katılması tahmin ediliyor.

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