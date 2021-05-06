Köşeye sıkışan PKK Kürtleri tehdit etti

Terör örgütü PKK’nın sözde elebaşları son günlerde verdikleri ağır kayıpları açıklayamazken, aldıkları darbelere karşı dirençlerinin düştüğünü yardım çığlıklarıyla getirmeye başladılar.



Kahraman Mehmetçik tarafından, Pençe serisi operasyonların devam ettiği son günlerde terör örgütü PKK’da kayıplarını açıklamakta güçlükler çekiyor. Örgütün elebaşlarından Cemil Bayık, “Zap, Avaşin ve Metina'da devam eden operasyonlarda son edindiğim bilgilere göre 6 kayıp verdik. Türk devletinin Medya Savunma Alanlarına yönelik işgal saldırıları hala devam ediyor. PKK, düşman hangi parçaya saldırırsa saldırsın buna karşı gelmiştir. Ulusal görevini, tarihi grevini yerine getirmiştir. Kim ki ben Kürdüm, yurtseverim, devrimciyim, sosyalistim, demokratım, faşizme, soykırıma karşıyım, özgürlük ve demokrasi için savaşıyorum diyorsa ve Zap, Metina ile Avaşin'deki direnişi görmüyorsa, o direnişte yer almıyorsa, onları yurtsever, demokrat hatta Kürt olarak bile göremeyiz. Bu dönemde, bu tarihi direnişte yerini almayan insanları kimse affetmemeli. Çünkü yürütülen mücadele Kürdistan'ın, Kürt halkının mücadelesidir, insanlığın kazanımlarını korumak için verilen bir mücadeledir.” sözleriyle fırsat bulduklarında tüm Kürtlerden hesap sorulacağı tehdidinde bulundu.